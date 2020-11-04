桌球／鄭怡靜花4個月增重5公斤 才隔離3天瘦近2公斤

中央社 / 台北4日電

增重很難，減重卻很容易，這堪稱人人稱羨的體質，對台灣桌球一姐鄭怡靜來說卻像惡夢。她花了4個月好不容易增重5公斤，在中國隔離期間就瘦了近2公斤，讓她差點沒崩潰。

世界排名第8的鄭怡靜，和女將陳思羽在10月23日搭機前往中國上海，在隔離飯店待滿3天後，才搭乘專車前往山東威海，備戰11月8日開打的女子世界盃桌球賽。

鄭怡靜出發時曾得意表示，她的體重好不容易來到人生新高點的57.3公斤，「我屬於敏捷、速度型，為了強化爆發力，就得先增重再透過訓練轉化成肌肉。」

歷經4個多月的增重終於有了成果，鄭怡靜透露，她的體脂肪從原先的19%下降至16%，肌肉量也增加了2公斤，就連教練鄭佳奇都有感，「怡靜的球質有明顯變重，現在的她是最完美型態。」

沒想到在上海隔離飯店短短3天，就讓鄭怡靜增重大計「破功」，她無奈表示，隔離飯店供應的餐點太油，她幾乎沒吃，全靠從台灣帶去的泡麵過日子，而鄭佳奇雖每天追蹤愛徒的體重有無變化，鄭怡靜不敢說，只好瞎扯：「飯店的體重機壞了。」

所幸明天鄭怡靜就「解封」重獲自由，除可自由前往訓練館練習，也能外出吃自己想吃的東西，她透露，由於隔離飯店餐點都是打好後統一配送，有時拿到餐盤時食物都涼了，「我現在最想吃一頓熱騰騰的東西，火鍋最好了。」

不過幻想總是美麗的，鄭怡靜承認，在外比賽她還是不太敢亂吃，畢竟過去也有選手在外誤食含有禁藥成分的肉品，在選手飯店裡用餐至少沒這個疑慮，對於體重問題，她樂觀地說：「只要把自己準備好，比賽努力去打，其他就不要再多想了。」

鄭怡靜 桌球

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