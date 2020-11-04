羽球／合庫盃7日開打 32企業隊同場較勁

合作金庫銀行主辦的「合庫盃羽球邀請賽」將於7、8兩日在台北市日新國小活力開打，今年邀集台積電、中華航空、長榮航空、台大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等32隊知名企業、逾320位球友齊聚一堂，摩拳擦掌準備拿下本屆冠軍的殊榮。

近年來合庫贊助的球員於國際體壇上大放異彩，創下台灣史上傲人成績的分別有「世界羽球球后」在位最久紀錄保持人戴資穎、目前「世界羽球男子單打排名第二」的周天成，以及2019年入圍國際桌總最佳男運動員，成為台灣第一人的19歲桌球小將林昀儒，還有棒球隊球星吳昇峰、林加祐與林瀚等優秀球員，均為合庫長期贊助的台灣之光。

合作金庫與台灣這片土地共同成長，除了投入金融專業服務外，支持國家體育活動長達70餘年，並連續十二年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎殊榮，實為所屬三支球隊隊員實現夢想、站上國際舞台最堅強的後盾，更將周天成及戴資穎推向世界的巔峰，讓世界看見台灣真正的實力，合庫也期許所有的球員，繼續堅持、努力精進球技，為台灣體育賽績再創另一個高峰。