全大運／9破全國紀錄 成功大學明年見

109年全大運今天畫下尾聲，從10月31日開幕至今5天賽程，泳池畔和舉重場共產出9項全國新紀錄；總計國體大以65金稱霸109年全大運，北市大56金居次、台體53金排第3位，明年110年全大運將由成功大學接棒。

舉重為配合2020年東京奧運的賽制，兩年前更改量級，今年全大運9項全國新猷就有8項在舉重產生，包括「舉重女神」郭婞淳改寫女子71公斤級抓舉、挺舉和總和紀錄，一人包辦59公斤、64公斤和71公斤的所有全國紀錄，豎立「郭婞淳障礙」。

台師大泳將吳浚鋒成泳池畔唯一改寫全國紀錄的代表，他開幕首日就在男子50公尺蛙式決賽游出27秒94的個人新猷，突破自己2017年台北世大運游出的28秒02原紀錄。

109全大運受新冠肺炎疫情影響，從5月延期到10月31日登場，今年創校20周年的高雄大學成東道主，包括射箭、射擊、田徑、游泳、體操和拳擊都有東京奧運國手與會，其中拳擊4名取得東奧資格的女將黃筱雯、林郁婷、吳詩儀和陳念琴全部參賽並摘金，成拳擊場亮點；游泳東奧國手王星皓則在男子200公尺混合式和400公尺自由式雙破大會，連同接力在內，為台體大帶回2金3銀1銅。

東奧射箭國手湯智鈞全大運初試啼聲就完成「全壘打」，公開組男團、男子個人賽和混雙都為台北大學射下金牌，創下北大射箭隊新猷。

今天壓軸登場的體操公開組全能單項決賽，國體大「鞍馬王子」李智凱和台師大體操好手唐嘉鴻雙雙亮項，李智凱以招牌的「湯瑪斯迴旋」完成鞍馬2連霸，連同成隊和個人全能金牌在內收穫4金1銀，雅加達亞運摘下單槓金牌的唐嘉鴻也收穫2金4銀1銅。