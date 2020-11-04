快訊

評／報案紀錄消失？長榮女大生案外案所揭露的長年惡習

獨／美國總統大選結果將出爐 移民美國台灣男星這樣說

全大運／9破全國紀錄 成功大學明年見

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
台北大學新鮮人湯智鈞（右）包辦公開男子組團體、個人和混雙金牌。記者劉學聖／攝影
台北大學新鮮人湯智鈞（右）包辦公開男子組團體、個人和混雙金牌。記者劉學聖／攝影

109年全大運今天畫下尾聲，從10月31日開幕至今5天賽程，泳池畔和舉重場共產出9項全國新紀錄；總計國體大以65金稱霸109年全大運，北市大56金居次、台體53金排第3位，明年110年全大運將由成功大學接棒。

舉重為配合2020年東京奧運的賽制，兩年前更改量級，今年全大運9項全國新猷就有8項在舉重產生，包括「舉重女神」郭婞淳改寫女子71公斤級抓舉、挺舉和總和紀錄，一人包辦59公斤、64公斤和71公斤的所有全國紀錄，豎立「郭婞淳障礙」。

台師大泳將吳浚鋒成泳池畔唯一改寫全國紀錄的代表，他開幕首日就在男子50公尺蛙式決賽游出27秒94的個人新猷，突破自己2017年台北世大運游出的28秒02原紀錄。

109全大運受新冠肺炎疫情影響，從5月延期到10月31日登場，今年創校20周年的高雄大學成東道主，包括射箭、射擊、田徑、游泳、體操和拳擊都有東京奧運國手與會，其中拳擊4名取得東奧資格的女將黃筱雯、林郁婷、吳詩儀和陳念琴全部參賽並摘金，成拳擊場亮點；游泳東奧國手王星皓則在男子200公尺混合式和400公尺自由式雙破大會，連同接力在內，為台體大帶回2金3銀1銅。

東奧射箭國手湯智鈞全大運初試啼聲就完成「全壘打」，公開組男團、男子個人賽和混雙都為台北大學射下金牌，創下北大射箭隊新猷。

今天壓軸登場的體操公開組全能單項決賽，國體大「鞍馬王子」李智凱和台師大體操好手唐嘉鴻雙雙亮項，李智凱以招牌的「湯瑪斯迴旋」完成鞍馬2連霸，連同成隊和個人全能金牌在內收穫4金1銀，雅加達亞運摘下單槓金牌的唐嘉鴻也收穫2金4銀1銅。

唐嘉鴻的台師大隊友麥劉湘涵持續稱霸女子賽場，今年第10度參賽的麥劉湘涵共收穫4金1銀，10年累積的金牌數推進到35面，堪稱體操「傳奇」。

國體大「鞍馬王子」李智凱以招牌的湯瑪斯迴旋帶走109年全大運鞍馬金牌。記者劉學聖／攝影
國體大「鞍馬王子」李智凱以招牌的湯瑪斯迴旋帶走109年全大運鞍馬金牌。記者劉學聖／攝影
清華大學的東奧拳擊國手陳念琴（右）全大運女子75公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
清華大學的東奧拳擊國手陳念琴（右）全大運女子75公斤級金牌。記者劉學聖／攝影

舉重 唐嘉鴻 郭婞淳

延伸閱讀

全大運體操／摘金不夠 唐嘉鴻追求完美重練下槓

全大運體操／啊！ 李智凱下馬失敗慘叫笑翻全場

全大運體操／10年狂掃35金 麥劉湘涵續寫障礙

全大運拳擊／超過半年沒出賽 陳念琴喊新鮮

相關新聞

全大運／9破全國紀錄 成功大學明年見

109年全大運今天畫下尾聲，從10月31日開幕至今5天賽程，泳池畔和舉重場共產出9項全國新紀錄；總計國體大以65金稱霸1...

全大運體操／摘金不夠 唐嘉鴻追求完美重練下槓

雅加達亞運摘下單槓金牌的台師大體操好手唐嘉鴻，今天109年全大運順利收穫個人第4面全大運單槓金牌，但下槓時出現瑕疵，全部...

全大運體操／啊！ 李智凱下馬失敗慘叫笑翻全場

國體大體操好手「鞍馬王子」李智凱今天雖順利摘下109年全大運鞍馬金牌，但最後的下馬動作失敗，讓他還沒落地就「啊」了好長一...

聽奧羽球金牌范榮玉跨足三鐵 考慮2025年轉項發展

曾在2013年索菲亞聽障奧運會拿下女子羽球單打金牌的范榮玉，近年來跨足到鐵人三項賽場，並將在12月登場的2020富邦金控...

全大運體操／10年狂掃35金 麥劉湘涵續寫障礙

第10年征戰全大運體操賽場，台師大女將麥劉湘涵今天單項決賽再收穫2金1銀，加上先前的成隊和個人全能金牌，109年全大運再...

羽球／合庫盃7日開打 32企業隊同場較勁

合作金庫銀行主辦的「合庫盃羽球邀請賽」將於7、8兩日在台北市日新國小活力開打，今年邀集台積電、中華航空、長榮航空、台大醫...

LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 張團畯放眼自行車個人紀錄

由交通部觀光局大鵬灣國家風景管理處和台灣鐵人公司共同主辦的「2020富邦金控LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」，將於12月...

足球／4種規格球場都有 青埔球場成桃園重心

桃園市於升格前並無標準足球場地，為發展足球運動，特選定中壢青埔設置首座標準市立足球場，成全國首座擁有4座符合不同賽制需求...

精英獎／台灣射箭先驅林圭璋 獲終身成就獎

體育署署長張少熙、台灣巨砲陳金鋒和森林王子張泰山等人，昨天共同宣布109年體育運動精英獎入圍名單，終身成就獎和特別獎由射...

全大運拳擊／沒人陪練拳 奧運4女將盼引外援

我國4名拳擊女將黃筱雯、吳詩儀、林郁婷和陳念琴，今年3月帶回東京奧運4張門票，創下拳擊新猷，但受新冠肺炎疫情影響出國移訓...

巴黎名人賽／封城中開戰 獎金大縮水

新冠肺炎疫情不見趨緩下，巴黎已經二度封城，不過年度最後一場千人大賽巴黎名人賽仍如期舉行，但原本打算開放每日1千名球迷進場...

全大運拳擊／超過半年沒出賽 陳念琴喊新鮮

今年3月在東京奧運亞大區資格賽帶回女子69公斤級門票後，清華大學拳擊名將陳念琴就再沒出賽，今天109年全大運成她超過半年...

熱門新聞

中職／米蘭達堅持「我可以」 締造絕跡5年的完投勝

中職／定位不明變敗戰處理 潘威倫早應專司牛棚

中職／兄弟黃恩賜第四戰先發 獅隊賽後公布江辰晏

中職／許基宏3分砲轟大局 兄弟搶下第3戰勝利

中職／兄弟3洋投25局僅失3分 餅總：真的難突破

中職／米蘭達9局完投勝 丘總：感覺真的不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。