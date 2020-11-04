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全大運體操／摘金不夠 唐嘉鴻追求完美重練下槓

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
唐嘉鴻吊環決賽拿下第3名。記者劉學聖／攝影
唐嘉鴻吊環決賽拿下第3名。記者劉學聖／攝影

雅加達亞運摘下單槓金牌的台師大體操好手唐嘉鴻，今天109年全大運順利收穫個人第4面全大運單槓金牌，但下槓時出現瑕疵，全部選手完賽後他還再度上槓重新做完完整的下槓動作，持續修正動作。

單槓是唐嘉鴻強項，尤其擅長「直體貓跳」；他亞運奪金的起評分是16.0，兩年來不斷提升難度，去年拿坡里世大運奪金的起評分來到16.3，8月的模擬東京奧運對抗賽他第一套先做出16.4的動作，單項所有選手完成後，他才展示16.6的難度，相隔3個月的全大運仍看得出進步空間。

台師大教頭翁士航提到，唐嘉鴻平時訓練的動作成功率大概有7成，但這次全大運兩次單槓下槓都有失誤，回去還要修正技術，繼續提高成功率。

單槓成套表現雖不到完美，唐嘉鴻仍要回去年錯失的單槓金牌；5年摘下4面全大運單槓金牌的唐嘉鴻今天也在地板摘金，鞍馬和雙槓則是收穫銀牌，另在吊環摘銅，加上前兩天的成隊和個人全能銀牌，單屆進帳2金4銀1銅，和包辦4金1銀的國體大「鞍馬王子」李智凱都是公開男子組大贏家。

唐嘉鴻提到，兩周前左手受了些小傷，對訓練造成些影養，體能狀況沒到最佳，不過今年比賽少，今年全大運和去年也間隔1年半，「我和隊友都覺得有點悶悶的，現在都釋放了！」

唐嘉鴻109全大運進帳2金4銀1銅。記者劉學聖／攝影
唐嘉鴻109全大運進帳2金4銀1銅。記者劉學聖／攝影

唐嘉鴻 亞運 李智凱

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