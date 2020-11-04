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聽奧羽球金牌范榮玉跨足三鐵 考慮2025年轉項發展

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
聽障奧運羽球金牌好手范榮玉將在大鵬灣進行生涯初鐵。記者劉肇育／攝影
聽障奧運羽球金牌好手范榮玉將在大鵬灣進行生涯初鐵。記者劉肇育／攝影

曾在2013年索菲亞聽障奧運會拿下女子羽球單打金牌的范榮玉，近年來跨足到鐵人三項賽場，並將在12月登場的2020富邦金控LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站進行生涯「初鐵」，儘管過去就曾有過半馬與超半馬賽事完賽的紀錄，但她也笑稱跑步仍是自己最擔心的項目。

范榮玉在接觸羽球運動前就相當擅長游泳，甚至在2005年的時候就一度達到墨爾本聽障奧運會國手選拔標準，只不過當時她因為尚未年滿12歲，未能一圓參加聽障奧運夢想，但這樣的夢想她之後改以羽球選手的身份達成，甚至還在2013年和2017年聽障奧運會拿下一金一銀的好表現。

儘管目前仍把羽球當作訓練重心，並且希望明年能再一次出征聽障奧運會，但范榮玉也透露心中已有轉項的計畫，而近年來她也開始接觸鐵人三項運動，包括12月將在屏東大鵬灣挑戰生涯初鐵，剛參加完全大運賽事的她說：「我還有一個多月的時間可以準備，所以現在還不算太焦慮。」

范榮玉透露，她過去就曾有過半馬與超半馬完賽的紀錄，但在三鐵中自己最擔心仍是跑步這個環節，生涯初鐵目標將會放在平安完賽，「畢竟我很早就開始接觸游泳，相較之下跑步就比較不愛，不過也希望藉由這次的比賽告訴那些不願意出門運動的人，像我們這樣的人都能夠玩三鐵了，他們是不是也可以出門來享受運動。」

范榮玉也計畫在這次初鐵後為自己購入一台自行車，她也透露2025年聽障奧運轉項，自行車將會是她考慮的目標之一，「我爸媽甚至還問我要不要買一件防寒衣，甚至提議以後跟他們一起參加鐵人接力賽，我覺得應該會很有趣。」

羽球 鐵人三項

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