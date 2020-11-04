LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 張團畯放眼自行車個人紀錄

由交通部觀光局大鵬灣國家風景管理處和台灣鐵人公司共同主辦的「2020富邦金控LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」，將於12月5、6日在屏東東港大鵬灣盛大舉行，包括我國鐵人一哥張團畯、KOM台灣自行車登山王挑戰女子冠軍郭家齊和張文綺都將參賽，預計將會吸引1600人報名。

大鵬灣站賽事將在今年邁入第7個年頭，也是全台唯一封閉國道三號（南州至大鵬灣）的鐵人賽事，今年預計將會有23國、約1600名鐵人好手報名參加，包括三位國手級選手張團畯、郭家齊和張文綺外，還將邀請到在台日籍選手「日本人歐吉桑」下坂泰生參賽，希望透過不同國籍選手參賽體驗，發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

今年賽事除了大鐵人賽外，還將設置LAVAKIDS小鐵人賽事，活動將特別結合在地業者安排獨木舟以及紅樹林溼地生態體驗，並同時欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀；此外，今年也將設立「自行車賽道破紀錄獎」，只要51.5公里標鐵組能在2小時30分鐘內完賽，並打破2019年謝育宏寫下的自行車賽道紀錄55分29秒，大會將送出高級碳纖輪組，而今年謝育宏也將再度參賽，與張團畯同場較勁。

今年8月剛晉升奶爸的張團畯，日前剛在台東舉辦的普悠瑪鐵人三項賽事中，以3小時54分31秒改寫國內鐵人三項113公里距離最佳成績，對於將前往大鵬灣參賽，他說：「國道三號非常直，這裡可以說是全台最好騎的賽道，加上封路更能讓選手們盡情飆速，我希望能挑戰40公里的自行車最快紀錄。」