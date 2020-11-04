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足球／4種規格球場都有 青埔球場成桃園重心
桃園市於升格前並無標準足球場地，為發展足球運動，特選定中壢青埔設置首座標準市立足球場，成全國首座擁有4座符合不同賽制需求的標準場地。
市立青埔足球場從106年11月啟用，該用地原本是未開闢的學校用地，佔地面積約2.7公頃，為活化土地資源，由市府體育局與教育局簽訂土地委託管理契約，施做圍網改善工程並進行綠化作業，共設置5人制足球場2座、8人制足球場及11人制足球場各1座，另有球員休息區、行政中心、停車場等。
球場施工時所設置的工程管理空間，整理作為足球裁判研習及集訓場所，以滿足各賽制需求為理念，不僅能提供鄰近學校作為足球教學或集訓的場地，另提供市民更好更優質的運動休閒環境，為桃園市多元運動發展政策，再注入一劑強心針。
配合青埔足球場落成，桃園市政府107年開始申請教育部體育署「運動i臺灣計畫-桃園市運動熱區~青埔足球場」專案，有效整合及運用體育運動資源，除針對一般民眾及學童提供社區及企業親子足球體驗營，聘請專家分享足球運動樂趣、規劃足球教室與民眾互動、更提供運動健康諮詢服務。
「桃園市運動熱區~青埔足球場」107年度參與人次合計約6250人次，108年度參與人次合計約8800人次，109年度11月前更大幅成長到15500人次，未來110年也將規劃企業足球賽事及桃園市社會組聯賽到桃園市運動熱區開打，拓展專業選手競賽舞台，同時為明年全運會提前準備。
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