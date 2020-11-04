足球／4種規格球場都有 青埔球場成桃園重心

桃園市於升格前並無標準足球場地，為發展足球運動，特選定中壢青埔設置首座標準市立足球場，成全國首座擁有4座符合不同賽制需求的標準場地。

市立青埔足球場從106年11月啟用，該用地原本是未開闢的學校用地，佔地面積約2.7公頃，為活化土地資源，由市府體育局與教育局簽訂土地委託管理契約，施做圍網改善工程並進行綠化作業，共設置5人制足球場2座、8人制足球場及11人制足球場各1座，另有球員休息區、行政中心、停車場等。

球場施工時所設置的工程管理空間，整理作為足球裁判研習及集訓場所，以滿足各賽制需求為理念，不僅能提供鄰近學校作為足球教學或集訓的場地，另提供市民更好更優質的運動休閒環境，為桃園市多元運動發展政策，再注入一劑強心針。

配合青埔足球場落成，桃園市政府107年開始申請教育部體育署「運動i臺灣計畫-桃園市運動熱區~青埔足球場」專案，有效整合及運用體育運動資源，除針對一般民眾及學童提供社區及企業親子足球體驗營，聘請專家分享足球運動樂趣、規劃足球教室與民眾互動、更提供運動健康諮詢服務。