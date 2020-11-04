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全大運體操／啊！ 李智凱下馬失敗慘叫笑翻全場

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
李智凱順利在全大運鞍馬完成2連霸。記者劉學聖／攝影
李智凱順利在全大運鞍馬完成2連霸。記者劉學聖／攝影

國體大體操好手「鞍馬王子」李智凱今天雖順利摘下109年全大運鞍馬金牌，但最後的下馬動作失敗，讓他還沒落地就「啊」了好長一聲，哀號聲傳遍體操館，笑翻眾人。

「想挑戰新的6.7難度，但下馬動作有點失速，自己覺得可惜，啊了一下，結果全場都聽到了。」李智凱昨天個人全能決賽並沒嘗試新的下馬動作，今天功敗垂成，他正向笑說，提升難度就是挑戰，6.7難度的「大魔王」沒能成功破關，就將目標寄望下一次。

連同團體金牌、個人全能金牌和今天單項決賽的2金1銀，李智凱109年全大運共斬獲4金1銀，8月模擬東京奧運對抗賽後就沒正式賽程的他喊滿意，且在連續3天的賽程中能感受到國訓中心運科團隊的幫助效成效，「身體狀況進步滿多的，任何一點小小的進步，都可能是提升的關鍵。」

李智凱教頭林育信提到，愛徒的進步幅度受新冠肺炎疫情影響很大，因疫情無法出國參賽外，也改變一些訓練方式，目前鞍馬6.7難度還是無法完整展現，現在只盼明年能到國外參賽，除了增加經驗和抗壓力，讓國際看到李智凱也是重要一環。

李智凱也希望盡快出國，前提是防疫配套都要到位，準備齊全才往外闖，他解釋說：「出國光是心境就差很大，國外比賽有很好的氣氛，是很好的學習，而且出去你是外國選手，會被放大檢視，挺過壓力就是成長。」他回憶，2016年里約奧運的失利就是他體操生涯重要的轉捩點，經過落馬失誤後「脫胎換骨」，才造就2017年台北世大運和18年雅加達亞運鞍馬金牌的自己。

李智凱順利在全大運鞍馬完成2連霸。記者劉學聖／攝影
李智凱順利在全大運鞍馬完成2連霸。記者劉學聖／攝影
李智凱準備下馬出現瑕疵，還沒落地已經開始慘叫。記者劉學聖／攝影
李智凱準備下馬出現瑕疵，還沒落地已經開始慘叫。記者劉學聖／攝影

李智凱 里約奧運 亞運

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