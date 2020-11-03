快訊

兼職案北檢查無不法簽結 管中閔：正義雖遲到但非永遠不到

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」蔡總統重砲反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎名人賽／封城中開戰 獎金大縮水

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
巴黎名人賽疫情中開打。 法新社
巴黎名人賽疫情中開打。 法新社

新冠肺炎疫情不見趨緩下，巴黎已經二度封城，不過年度最後一場千人大賽巴黎名人賽仍如期舉行，但原本打算開放每日1千名球迷進場的計畫因封城取消，總獎金也縮水超過200萬歐元。

巴黎名人賽今年總獎金373萬2680歐元，去年則是520萬歐元，光是塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）奪冠就獲得99萬5720歐元獎金，今年冠軍只能拿22萬5210歐元，足足少超過4分之1。

比賽場地貝爾西體育館（Bercy Arena）共有15000個座位，但比賽期間最大噪音反而是空調，不但觀眾無法入場，連每名選手最多也只允許有兩名隨行人員一同進場。

通過首輪考驗的西班牙老將洛培茲（Feliciano Lopez）說：「我們必須一是到世界現在的局勢，現在世界上的每個人都面臨這些挑戰，現在我不期待賽事獎金了，我想這還會維持一段時間。」

另名晉級第二輪的西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）也說，職網賽季從3月停擺到8月後才重啟，「或許這是我職業生涯最辛苦的球季，我知道我們很幸運了，還可以持續比賽，但在這樣情況下，每周要能有百分百狀況也不是容易的事。」

Novak Djokovic 洛培茲

延伸閱讀

恐攻劃破維也納寧靜 封城前最後一杯酒就這麼毀了

封城前夜的恐怖攻擊：維也納內城區鬧街掃射...已知3死槍手在逃

川普譏女神卡卡站台拜登 北卡造勢高呼解禁

歐洲擴大封城 油價重挫

相關新聞

賽事心得／WeFight墾丁鐵人三項 無風無浪無坡非鐵人

這是在鐵人圈裡流傳的一句話，用在墾丁WeFight三鐵，實在是再也恰當不過了，這是一場全家旅遊＋比賽的好場地，今年第四次參加，可惜孩子已經長大，無法一起參與小鐵人，礙於高中課業，也無法來場母子接力賽，

巴黎名人賽／封城中開戰 獎金大縮水

新冠肺炎疫情不見趨緩下，巴黎已經二度封城，不過年度最後一場千人大賽巴黎名人賽仍如期舉行，但原本打算開放每日1千名球迷進場...

全大運拳擊／超過半年沒出賽 陳念琴喊新鮮

今年3月在東京奧運亞大區資格賽帶回女子69公斤級門票後，清華大學拳擊名將陳念琴就再沒出賽，今天109年全大運成她超過半年...

精英獎／恩師獲頒終身成就獎 倪大智：沒他就沒有我

109年體育運動精英獎在今天公布由射箭老教頭林圭璋獲頒終身成就獎，在射箭界深耕多年的他，指導過的學生包括國體大校長邱炳坤...

全大運拳擊／奧運新兵 吳詩儀想當台灣之光

今年3月東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國共有4名女將帶回東奧門票，創下拳擊新猷，其中22歲的吳詩儀成「4金釵」中最年輕的面...

全大運拳擊／黃筱雯卡通刺上身 和妹妹同日摘金

左手上臂除了台灣圖案，輔仁大學拳擊好手黃筱雯今天全大運亮相，手臂上又多了許多卡通圖案，她笑說爸爸興趣就是刺青，結合自己喜...

耗時3年運動禁藥防制組織終成立 林鴻道引領體壇豐收年

歷經三年，由中華奧會主席林鴻道與前體委會主委陳全壽大力推動的中華運動禁藥防制基金會，今天召開第一次捐助人會議，此基金會成...

精英獎／最佳男女運動員競爭激烈 王冠閎、李智凱交鋒

109年體育運動精英獎在今天公布入圍名單，儘管今年受到疫情影響導致東京奧運與各大國際賽事都延辦或停辦，但各體壇好手仍出現...

全大運拳擊／場地路遙遙 奧運女將住香客大樓

拳擊堪稱109年全大運「星光」最閃耀的種類，取得東京奧運資格的4名女將黃筱雯、林郁婷、吳詩儀和陳念琴全部出賽，但拳擊場地...

精英獎／射箭林圭璋終身成就獎 輔大教頭劉俊業特別獎

體育署在今天公布109年體育運動精英獎6項入圍名單與終身成就獎和特別獎獲獎名單，其中去年11月病逝的輔大男籃老教頭劉俊業...

足球／天王馬拉度納住院 據信與染疫無關

阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（DiegoMaradona）今天住院接受醫療檢查，據信與正肆虐此一南美國家的...

全大運跆拳道／跳級照踢金 蘇柏亞3連霸

目標帶回東京奧運跆拳道女子49公斤級門票，彰師大女將蘇柏亞今年全大運卻「跳級」挑戰57公斤級，連3年踢下金牌的她強調，參...

熱門新聞

日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

MLB／旅美生涯突成自由身 林子偉坦言「心裡不舒服」

MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員

中職／兄弟洋投戰力超強大 獅想贏需要陳傑憲甦醒

NBA／皮爾斯評現役最難防守5人 詹姆斯、杜蘭特領銜

懷斯曼不想去灰狼 選秀狀元將變成愛德華茲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。