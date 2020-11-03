全大運拳擊／超過半年沒出賽 陳念琴喊新鮮

今年3月在東京奧運亞大區資格賽帶回女子69公斤級門票後，清華大學拳擊名將陳念琴就再沒出賽，今天109年全大運成她超過半年第一場比賽，順利在75公斤級摘金的她說，比賽和訓練情境畢竟不同，久沒比賽回到戰場的感覺「滿新鮮」。

陳念琴4年前初登奧運殿堂，她形容當時自己和團隊都有些懵懵懂懂，就像一個「新鮮人」，不知道如何調整，「有過這經驗，知道4年前就要開始準備，像我換過量級（從75公斤改69公斤），就要去評估，69公斤有哪些選手、機會如何。」

受新冠肺炎疫情影響，陳念琴和其他選手一樣，原本排定的比賽或出國移地訓練行程都喊卡，不過團隊從年初就已經開始擬定備案，確定無法出國後，以3個月為一個周期去驗收成果，平常團隊陪練的學弟也要和她一起去情蒐對手，學弟要去模擬對手打法，陳念琴見招拆招，她笑說很感謝團隊一起付出，「大家一起情蒐，他們吃力，我也很吃力。」

陳念琴教練柯文明提到，今年恐難國外移訓，只能在國內增加變化和刺激，游泳、沙訓樣樣來，加上陳念琴雙肩有些舊傷，這段期間除了調養恢復，和訓練師也針對陳念琴的身體和肌力去加強。