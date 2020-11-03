精英獎／恩師獲頒終身成就獎 倪大智：沒他就沒有我

109年體育運動精英獎在今天公布由射箭老教頭林圭璋獲頒終身成就獎，在射箭界深耕多年的他，指導過的學生包括國體大校長邱炳坤、雅典奧運射箭女團銅牌施雅萍以及中華女子射箭隊教練倪大智等人，其中倪大智就表示，如果沒有林圭璋對他的啟蒙指導，就不會有今天的他。

民國28年出生的林圭璋，日前剛在家人和學生的陪伴下度過81歲生日，而今天他也由體育署署長張少熙親自宣布，將獲頒今年精英獎終身成就獎，讓林圭璋的學生們都為恩師感到開心，並認為是實至名歸。

其中射箭國手譚雅婷、林詩嘉的教練倪大智就是師出林圭璋，他透露在就讀新竹高商的三年就是在林圭璋指導下展開射箭生涯，談到恩師的執教風格時他說：「他在訓練上很認真、很用心指導，要求選手的紀律非常嚴格，但又是一個很幽默風趣的老師，有時後在集合精神講話時很詼諧，他又有個像貓王的落腮鬍。」

倪大智透露，在當選手時期就曾因為太調皮而被林圭璋打過屁股和罰站，但同時也從他身上學到很多後來的執教和帶隊方向，「像我們在帶選手的時候，也很要求他們精神和紀律與品德，這都是老師帶給我們的。他在放假的時候跟我們這些孩子在一起，帶著我們出去玩一玩放鬆心情，真的是個很用心的老師，在台灣整個射箭界現在有六、七成跟他有關係，不論是直屬還是間接。」