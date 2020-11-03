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全大運拳擊／奧運新兵 吳詩儀想當台灣之光

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影

今年3月東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國共有4名女將帶回東奧門票，創下拳擊新猷，其中22歲的吳詩儀成「4金釵」中最年輕的面孔，國二開始接受正式訓練的她眨著大眼笑說：「去年拿到亞洲盃第2名後，原來國際賽也能奪牌，也想當台灣之光！」

吳詩儀拿到東奧門票時才21歲，109全大運首度頂著「奧運國手」身分出賽，她在女子64公斤級順利摘金，但金牌戰略顯急躁，她承認說：「壓力還是會有，又一段時間沒比賽，我也把這場當作很重要的賽事，有這責任要顧好（成績）。」

吳詩儀的啟蒙教練賴明輝提到，看出愛徒心情過急，但過程沒提點太多，讓吳詩儀累積經驗，打完三回合仍順利摘金的吳詩儀燦笑說：「打得有點急，不過最後結果是好的，回去就自己再加強。」

國二體育課時，吳詩儀被體育老師賴明輝發現，進入拳擊社後練出興趣，不服輸的個性加上先天爆發性，讓她從國內踏上國際；賴明輝透露，吳詩儀有174公分的高度，又有高個子少有的力量，「她國中時，我就設定她能打亞運。」他補充說，吳詩儀協調性好，出拳破壞力也佳，世界頂尖好手都敗在她拳下過，東奧前持續加強，挑戰頒獎台不是夢。

和另外3位拿到東奧資格的學姊相較，吳詩儀知名度沒那麼高，面對媒體鏡頭還有些緊張，但搶東奧獎牌的渴望，她和學姊們沒什麼不同，「拿到資格真的很開心，畢竟不是每個人都有機會，壓力固然有，但有這機會自然要去做到更好！」

國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
國體大吳詩儀（右）摘下全大運女子64公斤級金牌。記者劉學聖／攝影

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