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全大運拳擊／黃筱雯卡通刺上身 和妹妹同日摘金

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
陶映瑜（左）摘下全大運女子57公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
陶映瑜（左）摘下全大運女子57公斤級金牌。記者劉學聖／攝影

左手上臂除了台灣圖案，輔仁大學拳擊好手黃筱雯今天全大運亮相，手臂上又多了許多卡通圖案，她笑說爸爸興趣就是刺青，結合自己喜歡的圖案，結合成手臂上的印記。

不只帶著爸爸的手藝南征北討，黃筱雯同母異父的妹妹陶映瑜也跟著她腳步投入拳擊場，相差4歲的姊妹倆今天接棒出賽，黃筱雯輕鬆拿下女子54公斤級金牌，陶映瑜也摘下女子57公斤級金牌，寫下姊妹同場奪金的佳話。

身高177公分的黃筱雯，今年3月的東京奧運亞大區資格賽帶回女子51公斤級代表權，過程中妹妹也出了不少力，黃筱雯說：「她因為我才打拳，國一開始練，現在也是我陪練員。」

陶映瑜身高僅162公分，從小個頭就矮姊姊一截，她大笑說以前吵架兩人會互拉頭髮，但自己總是拉不到姊姊頭髮，只能一直揮空拳；不過她看著黃筱雯練拳擊，進入蘭州國中後也開始接受教練劉宗泰訓練，除選上過亞青賽和世青賽國手，今年2月也選上亞錦賽國手。

劉宗泰笑說，陶映瑜底子也不錯，身高雖沒有優勢，但「陪練練一練，就打到冠軍」；黃筱雯也提到，妹妹風格和自己完全不同，妹妹個頭較小，屬於衝撞型、近身攻擊模式，自己出拳較少但技術質量較高，姊妹倆一起在國訓中心兩年，訓練外也有個伴。

目前就讀輔大二年級的陶映瑜，從高二開始就陸續進入國訓中心擔任姊姊的陪練，她認真說：「姊姊的努力，大家都看得見，我的水準和姊姊還差太多，這條路還很長。」她盼先在亞錦賽奪牌，和姊姊一樣嘗到國際賽登頒獎台的滋味。

黃筱雯（左）打下全大運女子54公斤級金牌。記者劉學聖／攝影
黃筱雯（左）打下全大運女子54公斤級金牌。記者劉學聖／攝影

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