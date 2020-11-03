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耗時3年運動禁藥防制組織終成立 林鴻道引領體壇豐收年

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
林鴻道期望透過中華運動禁藥防制基金會的成立，讓運動員能在更公平的情況下來做訓練與競爭。圖／中華奧會提供
林鴻道期望透過中華運動禁藥防制基金會的成立，讓運動員能在更公平的情況下來做訓練與競爭。圖／中華奧會提供

歷經三年，由中華奧會主席林鴻道與前體委會主委陳全壽大力推動的中華運動禁藥防制基金會，今天召開第一次捐助人會議，此基金會成立是由林鴻道個人出資1000萬元，並由中華奧會、大專體總及高中體總共同推動，基金會成立不只是表示政府對於反運動禁藥的重視，也是讓我國運動員能在更透明、公平的情況下，提升放眼世界的競爭力。

讓我國成為真正的運動強國，是林鴻道一直以來的心願，而今年多項計畫的成型上路，不僅是體壇的豐收，更是運動大環境的革新起步。在今年9月正式通過的「優秀運動員轉任專任教練」，歷經多年與政府協商溝通，林鴻道致力為運動員打造一個「打球也能當飯吃」的環境，讓運動員得以無後顧之憂、全心投入訓練。

由林鴻道一手成立的「財團法人體育運動發展促進基金會」，也在今年正式轉型成為基金會，透過6大計畫，打造8至18歲潛力選手的全方位培育、照護環境，不僅是物理治療與醫療資源，更有訓練器材及訓練費用等經費贊助，幫助運動員能在最良善的環境中發揮潛力、健康訓練，也是讓台灣站上世界舞台最重要的基底。

從運動員的培育、訓練到運動生涯的再延續，帶領今年體壇多項計畫的成形茁壯，林鴻道期許讓台灣成為世界前20的運動強國，力行多面向的運動員發展，持續為台灣體壇注入活水與動力，為每一位辛苦訓練、實現夢想的台灣之光開拓更完備的運動生態系。

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