精英獎／最佳男女運動員競爭激烈 王冠閎、李智凱交鋒

109年體育運動精英獎在今天公布入圍名單，儘管今年受到疫情影響導致東京奧運與各大國際賽事都延辦或停辦，但各體壇好手仍出現在入圍名單上，其中兩個最大獎項更是競爭激烈，「天菜泳將」王冠閎將與「鞍馬王子」李智凱爭奪最佳男運動員獎，而最佳女運動員獎除了常客世界球后戴資穎再度入圍外，另外四人也都已取得東京奧運參賽門票。

被視為體壇金馬獎的體育運動精英獎，將於12月18日舉行頒獎典禮，儘管今年受到疫情影響導致東京奧運與各大國際賽事都面臨延辦或是停辦的狀況，讓推薦過程增添不少難度，但仍收到107件的推薦資料，且入圍者也皆是一時之選，在今天的入圍名單公布記者會上，更請來曾拿下過精英獎特別獎的「台灣巨砲」陳金鋒與「森林王子」張泰山擔任揭曉嘉賓。

其中最佳男女運動員今年競爭依舊激烈，男運動員入圍的包括天菜泳將王冠閎、鞍馬王子李智凱、羽球一哥周天成與體操好手唐嘉鴻，其中王冠閎日前在匈牙利舉行的職業游泳聯賽中屢屢傳回超越全國紀錄的佳績，加上帥氣的外型，讓他成為近來體壇討論度最高的運動員之一。

至於最佳女運動員今年則由世界球后戴資穎領銜入圍名單，另外四人則是都已經取得東京奧運參賽門票的體操丁華恬、拳擊林郁婷、陳念琴、射箭雷千瑩。

而最佳教練今年僅有三人入圍，分別為棒球洪一中、體操翁士航、拳擊曾自強，最佳新秀運動員入圍名單則為體操丁華恬、射擊金利偉華、陳淇和田徑許樂，最佳運動精神獎入圍則為羽球周天成、田徑許樂、高爾夫潘政琮和柔道連珍羚。

而最佳運動團隊獎入圍則為2019年世界桌球巡迴賽中華桌球混雙代表隊、2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊、2020年全英羽球公開賽中華羽球代表隊、2020年東京奧運資格賽中華女子拳擊代表隊、2020年東京奧運資格賽中華男子桌球代表隊。