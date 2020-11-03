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全大運拳擊／場地路遙遙 奧運女將住香客大樓

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
文化大林郁婷（左）輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影
文化大林郁婷（左）輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影

拳擊堪稱109年全大運「星光」最閃耀的種類，取得東京奧運資格的4名女將黃筱雯、林郁婷、吳詩儀和陳念琴全部出賽，但拳擊場地設在遠離市中心的路竹高中，不但拳擊協會工作人員選擇下榻台南，代表文化大學的林郁婷更住進香客大樓。

拳擊協會理事長李武男表示，原本拳擊場地有意落腳樹德科大，但承辦單位高雄大學和樹德沒談成合作，最終改到路竹高中，不只對工作人員和參賽選手不友善，想要觀戰的民眾若沒自己交通工具，只能搭乘計程車或是台鐵，再到路竹火車站後搭乘大會接駁車，十分不便。

當地計程車司機也直言，高雄市中心有許多學校，將場館設在路竹，讓所有人員舟車勞頓，根本「完全沒道理」。

林郁婷教練曾自強透露，拳擊在路竹高中舉辦，離市區有段距離，團隊剛好訂到廟宇堪稱「五星級」水準的香客大樓，除離場館近，內裝也十分不錯，省去不少通勤時間。

今年2月帶回東奧女子57公斤級門票的林郁婷，全大運改打60公斤級，今天決賽進行到第二回合就讓北市大對手市林喬羚團隊「丟毛巾」棄權；一上場就小跑步逼近對手的林郁婷透露，今天有種興奮感，「太久沒比賽，去年大概一到一個半月就有一場比賽。」她上度出賽已是8月的亞錦賽選拔賽，全大運小試身手，金牌仍拿得輕鬆。

文化大學林郁婷輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影
文化大學林郁婷輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影
文化大林郁婷（右）輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影
文化大林郁婷（右）輕鬆摘下全大運60公斤級冠軍。記者劉學聖／攝影

陳念琴

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