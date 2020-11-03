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精英獎／射箭林圭璋終身成就獎 輔大教頭劉俊業特別獎

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署署長張少熙今天宣布今年體育運動精英獎終身成就獎與特別獎得主。記者劉肇育／攝影
體育署署長張少熙今天宣布今年體育運動精英獎終身成就獎與特別獎得主。記者劉肇育／攝影

體育署在今天公布109年體育運動精英獎6項入圍名單與終身成就獎和特別獎獲獎名單，其中去年11月病逝的輔大男籃老教頭劉俊業獲頒特別獎，曾以田徑選手身份參加1964年東京奧運，之後更是在射箭界培育英才多年的林圭璋則是獲頒終身成就獎。

從首屆UBA就擔任輔大男籃教練的劉俊業，過去曾6度帶領輔大拿下UBA公開男一級冠軍，為台灣籃壇奉獻超過30餘年，培育出包括朱志清、邱宗志、李雲翔、楊哲宜、楊敬敏陳順詳、黃鎮等中華男籃國手。

不過劉俊業在與癌症對抗三年多後仍於去年11月病逝，享年59歲，結束傳奇教頭一生，而去年輔大更在UBA賽事中特別為老教練空下球員席上的第一個位置，表示對他的懷念，體育署署長張少熙也今天宣布，今年精英獎特別獎將頒發給永遠活在籃球人心中的「劉教練」。

至於終身成就獎則是由射箭老教頭林圭璋獲獎，曾以田徑選手身份代表我國參加1964年東京奧運的他，20年後更改以射箭選手的身份為國爭光，堪稱體壇傳奇運動員，轉任教練後他更觀察到射箭是相當適合國人發展的運動，在新竹開始深耕射箭，並帶出了包括國體大校長邱炳坤、雅典奧運射箭女團銅牌施雅萍以及中華隊教練倪大智等得意門生。

今年精英獎將於12月18日舉辦頒獎典禮，屆時也將揭曉另外六大項目獲獎名單，而去年終身成就獎與特別獎分別由前棒球國手林華韋與田徑名教頭潘瑞根所拿下。

田徑 陳順詳 楊敬敏

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