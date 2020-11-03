足球／天王馬拉度納住院 據信與染疫無關

阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）今天住院接受醫療檢查，據信與正肆虐此一南美國家的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情無關。

他目前正在布宜諾斯艾利斯南方的拉普拉塔（LaPlata）一家醫院治療。

馬拉度納有濫用藥物與酒精的歷史，且健康狀況不佳，如果感染新型冠狀病毒，有很高的風險會引發併發症。他過去曾兩度心臟病發並感染肝炎。

馬拉度納的一名保鑣先前出現染疫症狀，馬拉度納即開始預防性自主隔離，後來這名保鑣採檢驗出陰性，馬拉度納上週也出關歡慶60歲生日。

馬拉度納曾任阿根廷國家足球隊隊長與教練，曾在1986年率隊贏得世界盃冠軍，現在是布宜諾斯艾利斯當地體育俱樂部「拉普拉塔體操及劍擊會」（Club deGimnasia y Esgrima La Plata）的足球隊總教練。