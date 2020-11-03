快訊

美國大選明天揭曉！何時會有結果？各州開票時間一次看

顏清標換肝遶境後一度神隱失蹤 原來是上山「抱大樹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／天王馬拉度納住院 據信與染疫無關

中央社 / 布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導
阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego　Maradona）今天住院接受醫療檢查，但與新冠肺炎無關。 路透社
阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego　Maradona）今天住院接受醫療檢查，但與新冠肺炎無關。 路透社

阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego　Maradona）今天住院接受醫療檢查，據信與正肆虐此一南美國家的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情無關。

他目前正在布宜諾斯艾利斯南方的拉普拉塔（LaPlata）一家醫院治療。

馬拉度納有濫用藥物與酒精的歷史，且健康狀況不佳，如果感染新型冠狀病毒，有很高的風險會引發併發症。他過去曾兩度心臟病發並感染肝炎。

馬拉度納的一名保鑣先前出現染疫症狀，馬拉度納即開始預防性自主隔離，後來這名保鑣採檢驗出陰性，馬拉度納上週也出關歡慶60歲生日。

馬拉度納曾任阿根廷國家足球隊隊長與教練，曾在1986年率隊贏得世界盃冠軍，現在是布宜諾斯艾利斯當地體育俱樂部「拉普拉塔體操及劍擊會」（Club deGimnasia y Esgrima La Plata）的足球隊總教練。

延伸閱讀

20多歲女子網上分享染疫心情 萬人為她按讚加油

印尼移工染疫多 盡量集中檢疫期滿採檢

反防疫封鎖措施 英脫歐黨尋求更名再出發

足球／C羅染疫後復出仍神勇 梅開二度率尤文圖斯取勝

相關新聞

全大運田徑／林詩亭跨欄飆速 叩關紀政障礙

揮別受傷、夜生活的「黑歷史」，台師大跨欄女將林詩亭從去年全運會開始不斷突破，上月才剛刷新個人100公尺跨欄最佳成績，昨天...

全大運跆拳道／跳級照踢金 蘇柏亞3連霸

目標帶回東京奧運跆拳道女子49公斤級門票，彰師大女將蘇柏亞今年全大運卻「跳級」挑戰57公斤級，連3年踢下金牌的她強調，參...

賽事心得／WeFight墾丁鐵人三項 無風無浪無坡非鐵人

這是在鐵人圈裡流傳的一句話，用在墾丁WeFight三鐵，實在是再也恰當不過了，這是一場全家旅遊＋比賽的好場地，今年第四次參加，可惜孩子已經長大，無法一起參與小鐵人，礙於高中課業，也無法來場母子接力賽，

足球／天王馬拉度納住院 據信與染疫無關

阿根廷媒體報導，阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（DiegoMaradona）今天住院接受醫療檢查，據信與正肆虐此一南美國家的...

足球／PK踢下代表隊 醒吾對抗賽封后

2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會特別辦理的代表隊對...

WBA拳王京口紘人確診新冠肺炎 挑戰賽停辦

日本讀賣新聞報導，世界拳擊協會（WBA）輕蠅量級超級拳王京口紘人確診感染新冠肺炎，他本來預定參加明天在大阪舉行的挑戰賽，...

全大運田徑／延續最速男意志 葉守博守住百公尺金牌

延續「最速男」楊俊瀚及台體大學長王偉旭的金牌紀錄，台體大短跑好手葉守博今天全大運男子100公尺跑出平個人最佳的10秒45...

帕友也是硬漢 百登觀音山來挑戰

一群患有帕金森氏症的病友（帕友），平時走路需要依靠枴杖或他人攙扶，今年初在帕金森權益促進會理事長陳廷國的帶領下，許下「百...

全大運跆拳道／降體重遇藥檢 黃鈺仁仍踢5連霸

109年全大運要挑戰男子68公斤級5連霸的彰師大跆拳道好手黃鈺仁，備戰過程卻遇藥檢打亂降體重計畫，所幸仍順利過磅，今天也...

羽球／球后下場同樂 戴資穎化身一日教練

羽球「世界球后」戴資穎昨天在家鄉高雄化身一日教練，和抽中「小戴專屬一日體驗」的幸運粉絲們一起互動打球，小戴和教練團為此特...

全大運田徑／陳奎儒傷退 楊尉廷摘金喊不踏實

109年全大運男子110公尺跨欄決賽本要上演的精采對決，今天卻沒能實現，全國紀錄保持人陳奎儒決賽熱身前左小腿拉傷，挑戰3...

全大運田徑／持續進化！林詩亭再跨新猷

台師大跨欄女將林詩亭持續進化，上月初剛在城市盃跑出女子100公尺跨欄13秒18的個人最佳成績，擠身史上第2傑，今天109...

熱門新聞

日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

日職／陽岱鋼挨球吻 傷勢報告出爐

MLB／7年62億當然要領完 史丹頓不逃要續留洋基

SBL／喬丹女婿來台解除隔離 將加盟裕隆可望觀護盃亮相

中職／兄弟洋投戰力超強大 獅想贏需要陳傑憲甦醒

懷斯曼不想去灰狼 選秀狀元將變成愛德華茲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。