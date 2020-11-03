賽事心得／WeFight墾丁鐵人三項 無風無浪無坡非鐵人

這是在鐵人圈裡流傳的一句話，用在墾丁WeFight三鐵，實在是再也恰當不過了，這是一場全家旅遊＋比賽的好場地，今年第四次參加，可惜孩子已經長大，無法一起參與小鐵人，礙於高中課業，也無法來場母子接力賽，還好在他們的小學階段，有好好地一起享受賽事旅遊的樂趣

(2018年墾丁WeFight，昱翔最後一次小鐵人賽事）

前一天搭著遊覽車來到墾丁報到，一下車就感受到風的威力，就回想起2018年賽道側風的恐怖，賽前說明會一定要去聽，很多小細節，選手手冊不一定會寫到，就算有寫，我相信也不是每個人都會仔細看（像我就是），很多時候會依照現場賽道狀況而做調整，例如：主持人說明龍磐公園～風吹沙路段盡可能別放手喝水，緊握車把，注意安全，還有一個重要的訊息，出T1轉換區一定要帶號碼布等等……

（摘自靠北三鐵的圖片～就知道風有多強了）

（Allsport攝影師拍攝）

賽事當天海面上看起來無大浪，風還是挺大的，113選手先下水，主辦單位縮短成1500公尺距離(正常需要游1900公尺)，可見還是有相當的風險，我決定還是把Restube帶著，已備不時之需，趁著等待113選手上岸的同時，我試游一下很舒服，感覺很好游，正在開心時，工作人員提醒我，外面風浪大有點難度，我還是不要小看這次的小灣，好在我們的游泳距離也縮短400公尺，奮力往外游出去時，感受風推的力量，游得速度明顯變快，但一過轉折點，抬頭定位時，風浪一直打過來，讓我無法換氣，還喝了一口海水，此時我慌了，害怕嗆到水，重新調整呼吸換氣，但風一直將我往外推，我已經看不清浮球的位置，無法抬頭定位，越來越慌亂，呼吸越來越急促，周圍2～3位選手也很慌亂，一位一直原地抬頭蛙，另一位趴在水上摩托車上，救生員將他拖回賽道來，眼看著我也快漂到水上摩托車的位置，我只好把我的Restube打開，然後開始抬頭蛙用力地踢回賽道，呼吸、心情調整後，因為浪費了一些時間，只好趕緊的跟游，第二圈轉折處後，我選擇潛深一點，然後用蛙式往水道線處游，有剛好我的身邊有幾位的選手讓我可以跟游，此時突然覺得被踢我也無所謂了，至少旁邊有人，上岸後的感覺就是：『劫後餘生』。

（Allsport攝影師拍攝）

我跟著嘉義鐵人姐姐們同時跑回轉換區，為了搶先出發，不穿襪子，卡鞋套了就衝出去，自行車段我只想穩穩的騎完，從來不曾想到我會被吹倒的問題，畢竟體重夠重，再加上花蓮鐵人顏帥（顏銘漢～三鐵賽總排的選手）教我風越大，迴轉速就要越大，別停下來，再加上2018年已經領教過側風的威力，去程上坡＋逆側風，龍磐公園～風吹沙那段，我把身體壓低，拼命的踩迴轉速，風從哪邊吹，重心往哪邊倒，回程順風，上坡反而輕鬆。

（Allsport攝影師拍攝）

安全的安全的回到T2轉換，鬆了一口氣，剩下最安全的跑步，前２公里狀況超好６分速，2.5K過後坡度越來越陡，腳也開始沒力，心跳來到160只好開始跑跑走走，順便補了一包32GI的乖乖膠(電解質補充)，過折返點後，一路飛奔回終點，完賽時間比去年進步８分鐘，因為高手都沒報名，幸運拿到分一（其實這組只有我一個人，哈哈哈），開心極了。

（2019 & 2020的比較~作者整理）

謝謝ZIV俊瑋哥的拍攝

安全回到終點～謝謝Allsport攝影師 Lin Jia-Sheng的拍攝

（上台領獎~謝謝昇哥拍攝）

這場賽事是我玩不膩的一場鐵人賽，每年都要面臨不同的挑戰，風浪隨時都在變化，而鐵人們就是要去克服，每比完一場就會增加一次的經驗，下次才會知道要如何去應付，我只能說我玩過最艱難的馬祖鐵人，墾丁算是第二難度的，報名後一定要練習逆風爬坡，側風中騎乘，甚至海泳的練習，當然，經過艱難的賽事後，晚上選手晚宴大家一起同樂，彼此認識加油打氣，享受著美食、吹著涼風、跟著ＤＪ音樂跳舞，真是人生最大歡樂。

賽後第四鐵~謝謝Julia的拍攝

（強大的鐵拔團~幾乎都上凸台了）

隔天悠閒可以的在墾丁旅行，每次比賽都路過的龍磐公園路段，我們都專注比賽，沒有好好欣賞，進去之後才會發現美麗的風景在賽道裡，大家知道騎車出發後的第一個景點（3K處）就是船帆石嗎？隔天來個休閒跑順便拍美照，還有卡丁車，騎車享受不到的速度感，剛好玩個卡丁車發洩一下，一場賽事結合旅遊，一年一次真的是值得啊！

（隔天輕鬆跑到船帆石來拍照～謝謝Julia拍攝）

騎車時選手們有看到這一顆船帆石嗎？

借別人的獎盃來拍照

連續參賽四年～每片得來都不容易

#TRBB/鐵人拔巴運動團