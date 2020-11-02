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足球／PK踢下代表隊 醒吾對抗賽封后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
醒吾高中靠PK賽勝出，登上對抗賽冠軍。圖／高中體育總會提供
醒吾高中靠PK賽勝出，登上對抗賽冠軍。圖／高中體育總會提供

2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會特別辦理的代表隊對抗賽，上一屆中等學校足球聯賽五人制女子冠軍球隊瑞祥高中今天在「PK大戰」不敵醒吾高中，由醒吾登上對抗賽后座。

對抗賽採循環賽程，瑞祥和醒吾的最終戰從開賽就打得膠著，兩隊紛紛祭出強勢猛攻，全場第一球由醒吾林欣卉率先破網，但瑞祥先靠蘇惠琪追平球數，陳旻凰再進球，反以2：1超前。

醒吾在何家瑄攻破防線下再追平，戰線延長到「罰球點球PK大戰」，最終醒吾靠著守門員卓昀蓁攔下重要一球，終以2：1在PK大戰勝出，收下金盃。

另戰由光復商工對上民雄農工，光復在宋瑞瑄的帶領下以4：0完勝民雄農工，以季軍結束這系列賽事。

下午男生組賽事接棒，各隊首場賽事結束後，由民雄農工、復興高中以及男子代表隊北門高中笑納首勝，暫居前段班。

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