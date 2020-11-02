WBA拳王京口紘人確診新冠肺炎 挑戰賽停辦

日本讀賣新聞報導，世界拳擊協會（WBA）輕蠅量級超級拳王京口紘人確診感染新冠肺炎，他本來預定參加明天在大阪舉行的挑戰賽，該場比賽已暫停舉行。

26歲的京口與他50多歲的首席場邊助手（chiefsecond），在賽前進行新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）核酸檢驗（PCR），兩人結果皆為陽性。

原本預定明天將與京口進行比賽的泰國選手他農薩克（Thanongsak Simsri），病毒篩檢結果則為陰性。