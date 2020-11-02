全大運田徑／延續最速男意志 葉守博守住百公尺金牌

延續「最速男」楊俊瀚及台體大學長王偉旭的金牌紀錄，台體大短跑好手葉守博今天全大運男子100公尺跑出平個人最佳的10秒45，為台體大連5年留下100公尺金牌。

「最速男」楊俊瀚前年完成100公尺3連霸，去年雖因預賽失格無緣連霸，但隊友王偉旭仍留下金牌；今年兩人都選擇休學，大四的葉守博說：「我有義務去延續學長的意志。」

葉守博近年全大運只要下場跑接力，400公尺和1600公尺都是金牌入袋，但個人項目始終無緣金牌，去年10秒49成績獲得100公尺銅牌，200公尺則是連兩年不敵楊俊瀚而「銀恨」，今年總算有不同結果，讓他笑說是「趁大哥不在」才終於嘗到個人項目的金牌滋味。

大四的葉守博坦言，過去幾年成績無法超越學長是挺難熬，加上去年全大運後膝蓋內側就有些傷勢，帶傷上陣下沒想太多，只抱持要達成任務的心態「佛系」出賽，不多想下完成目標，他將下個重點放在12月的全國錦標賽，他笑說：「目標突破個人最佳，很久沒和學長們比，希望良性競爭下有好成績。」

台體大100公尺「金包銀」，魏泰陞以10秒56居銀，台師大鄭博宇以10秒57獲得銅牌。