帕友也是硬漢 百登觀音山來挑戰

一群患有帕金森氏症的病友（帕友），平時走路需要依靠枴杖或他人攙扶，今年初在帕金森權益促進會理事長陳廷國的帶領下，許下「百登觀音山硬漢嶺」的目標，目前已完成80多次，預計在今年12月27日完成第100登。

帕金森氏症是僅次於阿茲海默症，全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800萬餘人罹患此疾病，在台灣估計約為10萬人左右，目前為止原因不明。

大多數的帕友會有步態障礙、運動遲緩、顫抖等症狀，近年來「早發型」的患者日益增多，這些年輕的帕友，日後的生活、就業、安置的問題，值得社會重視，目前帕金森氏症並無法百分之百根治。

為了強化帕友的戶外活動能力，帕金森權益促進會特別安排了「百登觀音山硬漢嶺」的活動，帕友在爬山的路上互相扶持，即便爬山速度較一般人緩慢，但他們知道彼此能夠互相等待與鼓勵。

不想讓帕友成為社會的負擔，這是帕友共同的心聲，陳廷國表示：「走路不方便，讓帕友常常待在家胡思亂想，出來看看風景聊聊天，心情快樂，病好像也好多了。」

帕友們每周五、六、日只要天氣許可就會成群結隊往山頂走去，如果您在觀音山上看見這一群朋友，請多給他們一些鼓勵，今年12月27日上午9時，促進會將在觀音山遊客中心舉行簡單的百登成功閉幕式，歡迎各方好友一起來爬山慶祝。