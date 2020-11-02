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全大運跆拳道／降體重遇藥檢 黃鈺仁仍踢5連霸
109年全大運要挑戰男子68公斤級5連霸的彰師大跆拳道好手黃鈺仁，備戰過程卻遇藥檢打亂降體重計畫，所幸仍順利過磅，今天也一路過關斬將，金牌戰再以12：0踢下中正大學廖經宇，為彰師大連5年踢回金牌。
黃鈺仁透露，自己對降體重已經很有心得，原本規劃全大運過磅前一天降約0.5公斤，但過磅前兩天卻突然收到藥檢通知，他苦笑說：「降體重就是要脫水，結果為了藥檢，我喝了2公升的水。」他夠過跑步逼出水分，跑到厭世就改騎腳踏車，還是如期站上全大運戰場。
曾在跆拳道世錦賽奪銀的黃鈺仁，全大運少有對手，但他認為8月模擬東京奧運對抗賽後就再沒比賽，對賽場的熟悉度下降不少，過往是優點的前腳也找不到攻擊節奏，全大運成調整狀況的好機會。
東京奧運跆拳道亞洲區資格賽可能在明年2月登場，讓黃鈺仁有個明確時間點能努力，他透露包括後腳、後踢和正拳完的連續踢擊都持續加強，希望明年順利帶回東京奧運門票。
黃鈺仁的彰師大隊友蘇柏亞，明年東奧資格賽要拚女子49公斤級門票，今年全大運她放棄53公斤級3連霸，跨級挑戰57公斤級仍踢進最終戰，今天金牌戰對決東華大學陳宥庒再以6：3獲勝，連3年都在全大運登頂。
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