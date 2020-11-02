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羽球／球后下場同樂 戴資穎化身一日教練

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（中）化身一日教練。圖／Red Bull提供
戴資穎（中）化身一日教練。圖／Red Bull提供

羽球「世界球后」戴資穎昨天在家鄉高雄化身一日教練，和抽中「小戴專屬一日體驗」的幸運粉絲們一起互動打球，小戴和教練團為此特別規劃，讓粉絲體驗最貼近小戴日常的真實訓練菜單，讓粉絲不僅打得過癮、玩得開心，更能從中成長。

戴資穎和教練團特別安排，從暖身、體能訓練、功能性訓練到羽球訓練菜單，並因應粉絲能力調整強度，讓粉絲們既可以跟戴資穎肩並肩打球。

戴資穎很開心有機會跟球迷一起同樂，小戴不但親自下場與教練團示範3對3，分組中更和幸運粉絲一起打球，小戴分享訣竅說：「三對三的節奏較快，跑動會比較小，所以在敏捷度上會需要更精準、反應更快，是我平常單雙打練到疲累的時候，可能會拿出來練習的一種方式，是兼具趣味與練習的好打法。」

經過整天的訓練和互動，參與粉絲開心表示，能真的和小戴打球相處，是一輩子都不會忘掉的回憶；小戴教練團也提到，相信粉絲透過一天訓練，可以好好感受小戴平常的訓練，「而且最後有看到其中一位參與者從原本接不太到球的狀況，到有明顯的進步、能夠對打，真的很開心！」

戴資穎化身一日教練。圖／Red Bull提供
戴資穎化身一日教練。圖／Red Bull提供

戴資穎 羽球

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