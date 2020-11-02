全大運田徑／陳奎儒傷退 楊尉廷摘金喊不踏實

109年全大運男子110公尺跨欄決賽本要上演的精采對決，今天卻沒能實現，全國紀錄保持人陳奎儒決賽熱身前左小腿拉傷，挑戰3連霸提前夢碎，台師大楊尉廷雖以13秒67拿回相隔2年的金牌，但少了陳奎儒比拚，讓他直喊「不踏實」。

楊尉廷104到106年全大運完成110公尺跨欄3連霸，之後兩年金牌都由國體大陳奎儒拿走；今天兩人本要正面對決，不料陳奎儒檢錄後卻在起跑前拉傷左小腿，直接退出戰場，將送往醫院檢查狀況。

陳奎儒去年全運會跑出13秒36，同年的國邀賽更曾跑出13秒34，和東京奧運標準13秒32僅差一步，但今年拚達飆的腳步受新冠肺炎疫情影響，今天又意外拉傷，狀況還要等檢查才能確定。

少了勁敵，楊尉廷率先壓線卻看不到開心表情，他甚至只給自己「60分」的分數，他說：「差在比賽氣氛，還有對手給的壓力，沒良性競爭下少了氛圍。」

楊尉廷提到，檢錄時還有看到陳奎儒，但熱身時再抬頭就看到陳奎儒離開跑到，「希望他沒什麼問題。」他坦言，過往全大運都是5月左右，今年因新冠肺炎疫情延到10月舉辦，打亂平常訓練周期，狀況不好是可以預期，他今天也是當作調整，主戰場放在12月的全國田徑錦標賽。

楊尉廷以13秒67奪金，北市大林可威以14秒05拿下銀牌，台師大吳睿峰以14秒31獲得銅牌。