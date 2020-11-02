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全大運田徑／持續進化！林詩亭再跨新猷

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
林詩亭100公尺跨欄再突破個人最佳。記者曾思儒／攝影
林詩亭100公尺跨欄再突破個人最佳。記者曾思儒／攝影

台師大跨欄女將林詩亭持續進化，上月初剛在城市盃跑出女子100公尺跨欄13秒18的個人最佳成績，擠身史上第2傑，今天109年全大運決賽再飆出13秒04的個人新猷，改寫全大運大會紀錄，且離全國紀錄「飛躍羚羊」紀政的12秒93愈來愈近。

林詩亭去年全大運僅跑出13秒88，但同年全運會就以13秒24摘金，一年多來持續進步，今天飆出個人最佳，粉碎台師大學姊謝喜恩的4連霸美夢。

台師大包辦女子100公尺跨欄前兩名，林詩亭以13秒04摘下100公尺全大運首金，原大會紀錄保持人謝喜恩以13秒41收銀，台體大林曉慧以14秒整收穫銅牌。

兩年前的雅加達亞運金牌由31歲南韓「跨欄女神」鄭惠林以13秒20摘下，林詩亭今天的成績放在亞運足以摘金。

亞運 全運會

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