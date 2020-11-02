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足球／C羅染疫後復出仍神勇 梅開二度率尤文圖斯取勝

中央社 / 米蘭1日綜合外電報導
C羅染疫後復出，梅開二度。 法新社
C羅染疫後復出，梅開二度。 法新社

先前驚爆確診的足球巨星「C羅」羅納度，今天結束隔離並通過篩檢後重返義甲賽場，首戰替補出賽為球隊攻進兩球，率尤文圖斯4比1擊敗斯佩齊亞。

曾五度獲得金球獎（Ballon d'Or winner）的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）10月中在為葡萄牙出征時接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，當時的檢測結果呈現陽性反應，他隨即開始隔離，並錯過接下來4場比賽。

在隔離了19天、歷經18次採驗仍呈陽性反應後，「C羅」最近的篩檢結果終於呈陰性反應，因此獲准下場，參加這場義大利甲級足球聯賽（Serie A）尤文圖斯（Juventus）對上斯佩齊亞（Spezia）的比賽。

此役，尤文圖斯在比賽第14分鐘首開紀錄，但被斯佩齊亞在比賽第32分鐘追平，雙方上半場以1比1僵持。

下半場，今天沒有被排進先發的「C羅」在比賽第56分鐘替補上陣，他在比賽第59分鐘趁對方守門員撲倒在地之際，在小禁區外起腳射門，輕鬆寫意的進球讓球隊要回領先。在尤文圖斯3比1領先的情況下，「C羅」在比賽第76分鐘再靠罰球讓球隊擴大領先優勢，最終讓尤文圖斯4比1獲勝。

尤文圖斯10月28日在歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）以0比2敗給梅西（Lionel Messi）所屬的西班牙甲級足球聯賽（La Liga）強權巴塞隆納（Barcelona），「C羅」一直對錯過那場比賽耿耿於懷。在今天這場比賽後，他說：「羅納度回來了，這是最重要的。」

「C羅」提到說：「即便這段期間我沒有出現症狀，也覺得很好，但仍被迫停賽很長一段時間。今天我回來做我喜歡做的事，上場踢球了。」

C羅 梅西 巴塞隆納

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