網球／腳長水泡 汀恩巴黎名人賽不打了

今年美網首度嘗到大滿貫滋味的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），本周挑戰維也納公開賽連霸失利，腳還遇到水泡問題，確定和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）一樣，退出巴黎名人賽。

汀恩是8強賽時遇水泡問題，最終以6：7（5：7）、2：6敗給列第5種子的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）；羅布雷夫打下衛冕軍後續挺進，4強賽靠南非對手安德森（Kevin Anderson）第二盤退賽，決賽門票到手，台灣時間今天晚上9點將和義大利「幸運落敗者」索內戈（Lorenzo Sonego）拚冠。

巴黎名人賽是今年最後一場ATP千分等級的名人賽，去年奪冠的小約和汀恩雖退出，但兩人都已拿到ATP年終賽資格，11月15到22日將在倫敦O2體育館爭取封關戰金盃。

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）成巴黎名人賽頭號種子，希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）列第2種子，世界前10的好手預計有7人參賽；納達爾若能奪冠，生涯36座名人賽金盃將追平小約，並列史上最多。

ATP年終賽只有年度積分前8的選手能參賽，目前只剩2席名額，羅布雷夫和法網打進4強的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）有機會搭上年終賽末班車。