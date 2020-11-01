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企排／教訓小學妹 台電奪開季2連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台電女排隊打下新賽季2連勝。圖／中華排球協會提供
台電女排隊打下新賽季2連勝。圖／中華排球協會提供

面對以青女隊為班底的愛山林隊，企業16年排球聯賽衛冕軍台電隊毫不手軟，新賽季第2戰以25：15、26：24、25：14輕鬆奪勝，打出連霸氣勢。

台電女排包辦企排15年的例行賽、挑戰賽冠軍，昨天開幕戰也順利開胡，今天面對愛山林繼續延續勝場，第二局雖遭愛山林逐漸找回手感，將戰局延長至「丟士」，台電仍在陳姿雅強力攻擊下取得局數「聽牌」優勢，第三局更是開局不久就拉開領先，直落三迎接勝利。

愛山林教練康金塗指出，這場比賽主要是做陣容上的調整，觀察隊上組合產生的化學作用，「第一局比完我告訴她們真正打球應該是享受追分的感覺，而不是腦袋放空。」他覺得企聯是很好磨練機會，對手都是球技成熟的隊伍，應該要把握這個舞台，吸取經驗值。

康金塗也不斷提醒選手，球場上溝通很重要，不應該只會打球而不動腦，「如果在場上你努力表現，教練自然在陣容名單上就會寫上你的名字。」愛山林為國家隊U19的重點培訓選手，明年將有一場亞洲盃分齡賽選拔，康金塗表示，雖然現在大家都在各自母校練球，屆時會努力爭取集訓時間，讓選手們可以調整到最佳狀態。

女子組第二場賽事，極速超跑與中國人纖各有2名外援，中纖靠著身高優勢在攔網攻下不少分數，超跑雖有「阿非」陳菀婷搶分，最終中纖仍以25：16、25：17、20：25、25：21收下新賽季首勝。

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