網球／新冠肺炎燒不停 前球后哈蕾普也染疫

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普(Simona Halep)驚傳感染新冠肺炎,她昨天晚間在個人推特上宣布檢測結果呈陽性,不過復原狀況不錯,要球迷別擔心。

在此之前,塞爾維亞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)6月底也曾染上新冠肺炎,但康復後打下羅馬名人賽金盃,法網也打進決賽。

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪