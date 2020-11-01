網球／新冠肺炎燒不停 前球后哈蕾普也染疫

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）驚傳感染新冠肺炎，她昨天晚間在個人推特上宣布檢測結果呈陽性，不過復原狀況不錯，要球迷別擔心。

在此之前，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）6月底也曾染上新冠肺炎，但康復後打下羅馬名人賽金盃，法網也打進決賽。

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪 — Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020

哈蕾普目前世界排名高居第2，不過今年2月贏下杜拜女網賽後，她就因腳傷和新冠肺炎疫情沒再出賽，之後也考量疫情選擇缺席9月的美網，上月底的法網才重回球場，本季17連勝旅程在第四輪才停下，敗給最終奪冠的波蘭19歲新星斯威雅蒂（ Iga Swiatek）。

哈蕾普昨天透過推特表示染疫，「嗨大家，我想讓大家知道，我的新冠肺炎檢測呈陽性，我已經在家隔離，輕度症狀復原的很好，我感覺很好，我們會團結度過這一切。」

根據WTA資料，哈蕾普過去7年排名都在前2，僅次於德國退役名將「玉羅剎」葛拉芙（Stefanie Graf）的連11個球季。