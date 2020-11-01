全大運舉重／跨兩量級沒問題！郭婞淳包辦9項全國紀錄

原本就保有女子59公斤級和64公斤級的所有全國紀錄，「舉重女神」輔大郭婞淳今天109全大運再將71公斤級紀錄都納入麾下，她抓舉106公斤、挺舉137公斤和總和243公斤全部都改寫原本由陳玟卉保持的紀錄，金牌和紀錄都拿得輕鬆。

郭婞淳主戰場是女子59公斤級，去年亞錦賽還兩度打破世界紀錄；今年受新冠肺炎疫情影響，國際賽幾乎停擺，她為全大運沒刻意降體重和調整，索性挑戰先前沒參加過的71公斤級，奧運等級身手仍傲視舉重場，抓舉第一次試舉101公斤成功，就已突破原本99公斤的全國紀錄。

郭婞淳接續抓舉嘗試104公斤和106公斤都輕鬆寫意，挺舉開把就試130公斤，同樣再突破原計125公斤；之後再挑戰134公斤和137公斤，郭婞淳也都成功舉起，完成71公斤級「全國制霸」。

破全國紀錄算意料之中，郭婞淳對今天的好狀態倒是有點訝異，「感覺不錯，有點意外，因為（東京奧運）模擬賽有衝，身體要恢復，這沒想說要怎麼衝。」她曾動念再挑戰自己，但考量到健康第一，最後還是選擇穩穩來。

跳兩級參加71公斤的郭婞淳，過磅當天體重剛好是64.1公斤，她大笑說增體重反而比降體重難度高，「我吃比較多，還降了1公斤，怎麼會這樣？」她過磅前採用多補充液體的方式增重，過磅完上了廁所體重就又掉2公斤，不過今年全大運也是特別經驗，「以往沒機會這樣挑戰，為何不去試試？」