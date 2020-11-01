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全大運田徑／標槍摘第2金 鄭兆村喊難看
男子標槍亞洲紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村，是我國目前唯一取得東京奧運資格的田徑選手，今天109年全大運順利摘下個人第2面全大運金牌，但6次試擲只成功2次，77公尺02的成績連自己都說直言「難看」。
鄭兆村2017年台北世大運驚天一擲丟出91公尺36的亞洲紀錄，將金牌留在台灣，去年鑽石聯賽再以87公尺12拿到東京奧運資格，8月的模擬東京奧運測試賽也有84公尺22成績，但今天全大運只有第2擲和第4擲成功，成績雖有達成賽前設定「75公尺以上」，仍讓他搖頭。
「很差，意料之中，最近狀態低迷，訓練大綱沒變，但身體狀況掉下來了。」代表國立體大的鄭兆村提到，今年雖遇新冠肺炎疫情影響，但仍一直處於備戰狀態，準備疫情趨緩就出國，長期準備下來身體疲憊，這場已經知道成績不會好看，只求先留下金牌。
鄭兆村坦言，今天預估成績大概75公尺左右，「訓練有夠差，之前怎麼丟都不到70，今天起碼有過。」他第2擲成績74公尺53，第4擲77公尺02，雖和奪銀的彰化師大林群評的68公尺79有段距離，但自知成績不好看。
「起碼第一拿到，之後會先休息幾天，再和教練討論。」鄭兆村下場重要賽事是下月的全國錦標賽，盼能找到調整方式，突破低潮。
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