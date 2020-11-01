快訊

中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

星期天也來擾亂 共軍運八偵察機進入我西南空域ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全大運田徑／標槍摘第2金 鄭兆村喊難看

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
鄭兆村。 報系資料照
鄭兆村。 報系資料照

男子標槍亞洲紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村，是我國目前唯一取得東京奧運資格的田徑選手，今天109年全大運順利摘下個人第2面全大運金牌，但6次試擲只成功2次，77公尺02的成績連自己都說直言「難看」。

鄭兆村2017年台北世大運驚天一擲丟出91公尺36的亞洲紀錄，將金牌留在台灣，去年鑽石聯賽再以87公尺12拿到東京奧運資格，8月的模擬東京奧運測試賽也有84公尺22成績，但今天全大運只有第2擲和第4擲成功，成績雖有達成賽前設定「75公尺以上」，仍讓他搖頭。

「很差，意料之中，最近狀態低迷，訓練大綱沒變，但身體狀況掉下來了。」代表國立體大的鄭兆村提到，今年雖遇新冠肺炎疫情影響，但仍一直處於備戰狀態，準備疫情趨緩就出國，長期準備下來身體疲憊，這場已經知道成績不會好看，只求先留下金牌。

鄭兆村坦言，今天預估成績大概75公尺左右，「訓練有夠差，之前怎麼丟都不到70，今天起碼有過。」他第2擲成績74公尺53，第4擲77公尺02，雖和奪銀的彰化師大林群評的68公尺79有段距離，但自知成績不好看。

「起碼第一拿到，之後會先休息幾天，再和教練討論。」鄭兆村下場重要賽事是下月的全國錦標賽，盼能找到調整方式，突破低潮。

鄭兆村 田徑

延伸閱讀

台東中小學田徑對抗賽暨大隊接力 4項破大會紀錄

台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽 市長柯文哲帶動做暖身操

全大運／射箭奪3金 「湯包」想複製到東奧

全大運／開幕典禮高大登場 賴清德喊幸福

相關新聞

全大運舉重／跨兩量級沒問題！郭婞淳包辦9項全國紀錄

原本就保有女子59公斤級和64公斤級的所有全國紀錄，「舉重女神」輔大郭婞淳今天109全大運再將71公斤級紀錄都納入麾下，...

全大運田徑／標槍摘第2金 鄭兆村喊難看

男子標槍亞洲紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村，是我國目前唯一取得東京奧運資格的田徑選手，今天109年全大運順利摘下個人第2面...

強生下禁足令 英國頂級賽事仍可閉門舉行

英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施1個月的禁足令，但頂級賽事將可持續閉門...

台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽 市長柯文哲帶動做暖身操

109年台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽，昨(31日)在台北田徑場熱鬧展開，台北市市長柯文哲和北市體育局局長李再立皆出席，替活動揭開序幕，並為197位選手打氣。另外，全台首位身障youtuber「

全大運／射箭奪3金 「湯包」想複製到東奧

首度參加全國大專校院運動會，東京奧運射箭國手「湯包」湯智鈞就囊括射箭反曲弓3面金牌，為台北大學締造射箭新猷，他笑說3金佳...

網球／任務達成  小約輸球不在意

相隔13年再度參加維也納公開賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天卻吞下本季最慘敗仗，不但直落二敗給世界排名42的義大利對...

美力生活節萬聖節登場 曾雅妮、文姿云驚喜現身

「BEAUTY HEROES美力生活節」主題運動派對，萬聖節淘氣登場，近千名女孩嗨爆松山文創園區，亞運銀牌陳瑋涵、高球好...

企排／外援吸睛 16年開幕戰熱鬧登場

在兩位外援加持下，台北鯨華隊今天在企業16年甲級男女排球聯賽開幕戰開出紅盤，台中長力隊則上演逆轉勝，5局大戰力克桃園台產...

全大運／開幕典禮高大登場 賴清德喊幸福

受新冠肺炎疫情影響，原定5月舉行的109年全大運延期到今天登場，除有多名東京奧運國手參與今年賽事，首日賽程游泳池畔就傳出...

足球／5人制對抗賽 醒吾、瑞祥單日兩勝

2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會為讓選手累積賽事經...

全大運射箭／射斷弓臂3連霸失利 魏均珩：老天的歷練

射箭國手常客「老魏」魏均珩，109年全大運要挑戰反曲弓男子個人賽3連霸，但昨天卻發生弓臂斷裂意外，4強賽在「台師大內戰」...

企排／李尼希米完成處女秀 自評80分

企業16年甲級男女排球聯賽今天開打，雙親來自南美洲蓋亞那的李尼希米披上桃園台灣產險戰袍處女秀，父母也到場加油，談到首戰表...

熱門新聞

中職／獅隊神調度 潘武雄代打三分砲轟炸兄弟

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

中職／羅傑斯投出9次牽制 獅隊壓迫戰術奏效

中職／第9局忍了一下 餅總10局等到潘武雄代打完美時機

中職／總冠軍第2戰！洲際有直播 門口發300份免費雞排

中職／錯過換投時機扛責任 丘昌榮：輸在我本身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。