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強生下禁足令 英國頂級賽事仍可閉門舉行

中央社 / 倫敦31日綜合外電報導
英國賽事仍可閉門進行。 美聯社
英國賽事仍可閉門進行。 美聯社

英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施1個月的禁足令，但頂級賽事將可持續閉門進行。

有鑑於英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例持續攀升，強生不得不宣布一系列嚴苛舉措，從11月5日星期四生效，直到12月2日為止。

酒吧和餐廳暫時拉下大門，只能提供外帶服務；所有休閒和娛樂場所以及非必要性商家則將關閉。

但數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（OliverDowden）證實，頂級賽事可以繼續在不開放觀眾進場的情況下「閉門」進行。

他在社群媒體推特（Twitter）發文說：「前往工作地點是在允許範圍內的，包括（但不僅限於）閉門進行的頂級賽事。」

英國首次因遏止疫情而封城時，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）2019-20賽季也曾自3月到6月間暫停3個月。

橄欖球、網球、賽馬等體壇活動的高知名度賽事也都將受惠，在不開放觀眾進場下繼續進行賽事。

ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）預計11月15日到22日在倫敦O2體育館舉行，屆時可能看到塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）和西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）交鋒。

世界職業網球協會（ATP）在聲明中說：「英國首相做出最新宣布後，ATP年終賽將依原定計畫採閉門的方式進行。」

「我們將持續配合國家和地方層級的防疫舉措，確保賽事所有人員安全無虞。」

橄欖球「秋季國家盃」（Autumn Nations Cup）將在11月13日開打，取代通常在11月舉行的國際賽，除了有一般參加六國橄欖球錦標賽（Six NationsChampionship）的隊伍，西亞國家喬治亞和大洋洲國家斐濟也都將加入這場為期4週的賽事。

橄欖球 Novak Djokovic

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