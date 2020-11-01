台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽 市長柯文哲帶動做暖身操

109年台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽，昨(31日)在台北田徑場熱鬧展開，台北市市長柯文哲和北市體育局局長李再立皆出席，替活動揭開序幕，並為197位選手打氣。另外，全台首位身障youtuber「椅人」也受邀出席，並邀請柯市長挑戰一日輪椅體驗。

柯文哲與參賽者一同做暖身操並表示，今年受疫情影響，上半年活動皆無法舉辦，因此將台北市銀髮族運動會與身心障礙市民休閒運動會合併舉辦。同時台北市也與新北市已共同取得「2025年世界壯年運動會」主辦權，期盼市民也能一同參與國際盛會。

本次田徑挑戰賽分為「200公尺」、「400公尺」及「12分鐘跑走」3個項目，賽程中也特別安排腦性麻痺的「三輪跑步車」競賽，此項賽事為世界帕拉田徑錦標賽中的正式項目。

現場運動體驗活動分別有「飛盤」、「槌球」、「地板冰壺」、「地板滾球」及「手搖車」等5項，其中「飛盤」更是「2025年世界壯年運動會」的比賽項目之一。

高齡92歲的李之瑜是本屆最年長的參賽者。 主辦單位提供

參加選手各個臥虎藏龍，高齡92歲的李之瑜是本屆最年長的參賽者，本屆他參加銀髮男子樂齡組200公尺賽事，最終以111秒69完賽，並奪下金牌。軍人退伍的他笑說，「我每天都會去運動中心跑步，有時候還會重訓，期望能一直跑下去。」陪同參賽的老婆則說，「李之瑜熱愛跑步，若不讓他參賽，還會偷偷報名。」

銀髮男子活力組200公尺出現超強跑者，69歲的吳義農以37秒98摘金，領先第二名的跑者超過5秒。大學時期曾拿下台灣省運動會(現在全國運動會)800公尺、1500公尺銅牌，大專盃(現全大運)銀牌，但中間因工作中斷運動20年，退休後才重新開始穿上跑鞋，並在民國101年以5分15秒04，寫下60-64歲組1500公尺全國紀錄，目前仍是紀錄保持人。

吳義農透露，「運動已成為生活的一部分，一週至少跑6天，每次1.5小時，約跑2公里，同時也會與國中田徑隊一起訓練，目標明年70歲再度創下全國分齡的紀錄。」

全國紀錄保持人吳義農。 主辦單位提供

銀髮男子熟年組77歲的楊良雄在200公尺跑出45秒91的佳績奪金，他表示，「吳義農是我的教練，每天與他一起練習，增添樂趣，也能互相陪伴，也因為他找我一起運動，才愛上跑步。」

63歲的程靜華在銀髮女子好漾組200公尺、400公尺和12分鐘跑走一口氣包辦三面金牌。她表示，「從網路公司退休後接觸運動，一開始因膝蓋退化，曾懷疑自己還能否跑步；剛開始的確全身痠痛，但養成運動習慣後，身體完全不會感到不適，還越來越有力氣。很感謝台北市舉辦銀髮族運動會，讓銀髮族也能參與，且也增添了運動的動力和樂趣。」

63歲的程靜華包辦三面金牌。 主辦單位提供

韓于兒、黃亦平一同相約參與身心障礙市民休閒運動會，今年首度參加身障女子輪椅組400公尺皆賽事皆順利完賽，黃亦平還拿下第4名。她說，「身障團體在生活中遇到許多不便利，但我們仍很樂觀、正向的生活，也希望政府能更關心我們，打造真正的無障礙生活圈。」

13年前，年僅19歲的韓于兒遭遇嚴重的車禍，導致她頸椎受創，下半身失去知覺，復健前幾年甚至出現語言障礙，直到近年才逐漸好轉。她表示，「雖然現在身體大部分的地方都失去知覺，但很慶幸至少雙手還能動，若撞擊點在高一點，可能完全癱瘓。」

韓于兒曾遭遇嚴重的車禍導致頸椎受創、下半身失去知覺。 主辦單位提供

首次參加運動會讓韓于兒很感動，目前在台北市行無礙資源推廣協會工作，她希望藉由工作，存錢支付醫藥費，同時幫助更多行動不便的人，在能力範圍內，把愛給更多需要關懷的人。