美力生活節萬聖節登場 曾雅妮、文姿云驚喜現身

「BEAUTY HEROES美力生活節」主題運動派對，萬聖節淘氣登場，近千名女孩嗨爆松山文創園區，亞運銀牌陳瑋涵、高球好手曾雅妮到空手道「小清新」文姿云都驚喜現身，和學員一同飆汗。

美力生活節共有早、中、晚班，前高球「世界球后」曾雅妮現身淘氣早班，讓一起運動的女孩們歡呼聲四起，她隨著旋律跟著全場，一起動滋動，她開心地說：「因為長年在外巡迴比賽，很少有機會參與大型運動派對。平常比賽或練習只有自己一個人，或是桿弟，今天跟著這麼多人一起運動，感覺很不一樣，越跳越起勁，都忘記要累了，希望下次還能來玩。」

這場BEAUTY HEROES美力生活節，透過運動撕下社會賦予女性的標籤，大聲說出「我的標籤由我定義」。曾雅妮給予自己美力宣言是「做自己才能更有自信，更美力！」

兩屆亞運銀牌輕艇女將陳瑋涵參加胡鬧午班，她努力跟著舞蹈大魔王扭動，直呼「真的很難」，她笑說：「不過女孩們一起運動，時間過得很快、很充實，真的非常有趣！」

FOX體育台主播秦于婷、空手道「小清新」文姿云、電信女籃人氣球星潘姿吟與美力代表「斜槓辣女孩」Patty則於「摩曼頓特別場」搗蛋晚班現身，特別場除了有大魔王的訓練，更有曾以雙人組合棉花糖樂團，入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球（莊鵑瑛）」擔任神秘演唱嘉賓，透過她具有穿透力的嗓音鼓勵著女孩，持續消耗卡路里，俏皮的她最後更帶著糖果上台，大聲祝台下女孩們「萬聖節快樂」，為「摩曼頓特別場」點綴節慶氣氛。