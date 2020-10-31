快訊

中職／潘武雄代打三分砲轟炸 獅隊4:2擊敗兄弟搶首勝

最帥龐德逝世 史恩康納萊享耆壽90歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企排／外援吸睛 16年開幕戰熱鬧登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北鯨華隊外援吸睛。圖／中華排球協會提供
台北鯨華隊外援吸睛。圖／中華排球協會提供

在兩位外援加持下，台北鯨華隊今天在企業16年甲級男女排球聯賽開幕戰開出紅盤，台中長力隊則上演逆轉勝，5局大戰力克桃園台產隊。

台北鯨華今年迎接巴西快攻手拉莫絲（Anny Ramos）和希爾瓦（Jessica Silva）加入，開幕戰兩人都在第2局上陣，助隊直落三撃敗極速超跑隊。

鯨華教練鄧衍敏表示，兩位外援選手很適合隊上球風，一開始會讓她們先從替補開始，再慢慢從比賽中找到感覺，期待之後能與本土選手一起打出精采球賽。

男子組首戰，台中長力和桃園台產大戰5局，且前3局都戰到「丟士」，才由長力以21：25、29：31、30：28、25：13、15：7逆轉勝。

今年企排首度引進輔助判決系統，關鍵局10：7領先狀態下，長力教練莊世賢提出觸網挑戰並挑戰成功，提振球隊士氣，成拿下勝利關鍵。

莊世賢表示，引進輔助判決系統是他一直盼望的，很感謝協會用心，尤其在關鍵時刻可以給予公平判決，在本場比賽他就挑戰了5次，他笑說：「我應該會是教練群中使用最多的一位。」

對於新加入的生力軍高偉誠在首戰表現，莊世賢說：「偉誠在前兩局打得較綁手綁腳，有提醒他壓力不要那麼大，轉換心情後，他就比較敢打了。」高偉誠目前在國家隊集訓，但每周五都會趕到台中陪長力隊練球，非常看重團隊，讓莊世賢直呼很感動。

女子組第2戰由去年例行賽與挑戰賽冠軍台電女排對上中國人纖，台電董事長楊偉甫也到場替選們手加油，見證衛冕軍以直落三笑納勝利。

台北鯨華隊打下開幕戰勝利。圖／中華排球協會提供
台北鯨華隊打下開幕戰勝利。圖／中華排球協會提供
極速超跑隊今年也有兩位外援。圖／中華排球協會提供
極速超跑隊今年也有兩位外援。圖／中華排球協會提供
台北鯨華隊打下開幕戰勝利。圖／中華排球協會提供
台北鯨華隊打下開幕戰勝利。圖／中華排球協會提供

排球 Ramos

延伸閱讀

企排／李尼希米完成處女秀 自評80分

企排／賽事第16年31日燃戰火 首度引進鷹眼受關注

企排／本周末開打 女子組6洋將寫新高

企排／聯賽開戰 陳怡如亮眼登場

相關新聞

全大運游泳／第一天就破！ 吳浚鋒50蛙改寫全國紀錄

109年全國大專校院運動會今天在高雄大學正式點燃戰火，游泳首日賽程就有破紀錄佳績，男子50公尺蛙式保持人吳浚鋒，決賽游出...

全大運射箭／湯智鈞包3金 台北大學創新猷

迎接射箭「最強新人」湯智鈞加入的台北大學，109年高雄全大運突破隊史最佳成績，今天「湯包」一人包辦反曲弓男團、男子個人賽...

全大運射箭／射斷弓臂3連霸失利 魏均珩：老天的歷練

射箭國手常客「老魏」魏均珩，109年全大運要挑戰反曲弓男子個人賽3連霸，但昨天卻發生弓臂斷裂意外，4強賽在「台師大內戰」...

維也納網賽／幸運落敗者寫驚奇 賞球王本季第3敗

生涯從沒擊敗過任何世界前10的選手，義大利索內戈（Lorenzo Sonego）今天在維也納迎接生涯最大勝利，他不但直落...

企排／外援吸睛 16年開幕戰熱鬧登場

在兩位外援加持下，台北鯨華隊今天在企業16年甲級男女排球聯賽開幕戰開出紅盤，台中長力隊則上演逆轉勝，5局大戰力克桃園台產...

全大運／開幕典禮高大登場 賴清德喊幸福

受新冠肺炎疫情影響，原定5月舉行的109年全大運延期到今天登場，除有多名東京奧運國手參與今年賽事，首日賽程游泳池畔就傳出...

足球／5人制對抗賽 醒吾、瑞祥單日兩勝

2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會為讓選手累積賽事經...

企排／李尼希米完成處女秀 自評80分

企業16年甲級男女排球聯賽今天開打，雙親來自南美洲蓋亞那的李尼希米披上桃園台灣產險戰袍處女秀，父母也到場加油，談到首戰表...

桌球／終於能練球 鄭怡靜出征世界盃很興奮

因為出征世界盃，目前人在中國的桌球一姐鄭怡靜歷經隔離，昨天終於「出關」練球，鄭怡靜今天坦言，心情很興奮，但疫情也讓她不敢...

足球／美體壇最強情侶 拉皮諾、柏德訂婚放閃

交往4年，35歲的美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）和美國女籃名將柏德（Sue Bird）進入人生新階段，...

企排／賽事第16年31日燃戰火 首度引進鷹眼受關注

企業16年甲級男女排球聯賽明天迎來開幕戰，ELEVEN體育一台&PLUS將為觀眾帶來全台獨家轉播，中午11點55分由男子...

交流不間斷 中華奧會與智利奧會線上簽署合作協議

中華奧會一直以來致力於發展國際體育交流，中華奧會主席林鴻道與智利奧會慕吉卡･拜恩主席（Mujica Brain）於台北時...

熱門新聞

NBA／丹東尼正式擔任籃網助教 昔日太陽師徒再聚首

NBA／獨行俠盼組鐵三角 傳希望交易「第3顆星」

中職／總冠軍賽首戰 獅象先發出意料

NBA／奧運資格賽日期確定 聯盟球星恐難參與

NBA／西拉斯正式接掌火箭 史上第5對總教練父子檔

現場重現／獅象歷年爭霸首戰 曾有投手被打到哭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。