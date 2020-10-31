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企排／外援吸睛 16年開幕戰熱鬧登場
在兩位外援加持下，台北鯨華隊今天在企業16年甲級男女排球聯賽開幕戰開出紅盤，台中長力隊則上演逆轉勝，5局大戰力克桃園台產隊。
台北鯨華今年迎接巴西快攻手拉莫絲（Anny Ramos）和希爾瓦（Jessica Silva）加入，開幕戰兩人都在第2局上陣，助隊直落三撃敗極速超跑隊。
鯨華教練鄧衍敏表示，兩位外援選手很適合隊上球風，一開始會讓她們先從替補開始，再慢慢從比賽中找到感覺，期待之後能與本土選手一起打出精采球賽。
男子組首戰，台中長力和桃園台產大戰5局，且前3局都戰到「丟士」，才由長力以21：25、29：31、30：28、25：13、15：7逆轉勝。
今年企排首度引進輔助判決系統，關鍵局10：7領先狀態下，長力教練莊世賢提出觸網挑戰並挑戰成功，提振球隊士氣，成拿下勝利關鍵。
莊世賢表示，引進輔助判決系統是他一直盼望的，很感謝協會用心，尤其在關鍵時刻可以給予公平判決，在本場比賽他就挑戰了5次，他笑說：「我應該會是教練群中使用最多的一位。」
對於新加入的生力軍高偉誠在首戰表現，莊世賢說：「偉誠在前兩局打得較綁手綁腳，有提醒他壓力不要那麼大，轉換心情後，他就比較敢打了。」高偉誠目前在國家隊集訓，但每周五都會趕到台中陪長力隊練球，非常看重團隊，讓莊世賢直呼很感動。
女子組第2戰由去年例行賽與挑戰賽冠軍台電女排對上中國人纖，台電董事長楊偉甫也到場替選們手加油，見證衛冕軍以直落三笑納勝利。
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