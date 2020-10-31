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全大運／開幕典禮高大登場 賴清德喊幸福
受新冠肺炎疫情影響，原定5月舉行的109年全大運延期到今天登場，除有多名東京奧運國手參與今年賽事，首日賽程游泳池畔就傳出破紀錄佳音，由50公尺蛙式紀錄保持人吳浚鋒締造本次賽會第一個全國新猷，出席開幕典禮的副總統賴清德也讚，全大運能舉行是件「幸福」的事情。。
今年全大運適逢50周年，且是「地主」高雄大學建校20周年，賽事以「競Fun美力、雄Go精彩」為標語，正式賽程從今天進行到11月4日，共有全台146所學校參賽；今天晚上開幕典禮由中華民國空軍雷虎特技小組劃破天際開場，運動員進場由下屆東道主成功大學領銜，高大壓軸步入會場。
親自出席開幕典禮的副總統賴清德，代表蔡英文總統祝福大會圓滿成功，並祝福選手展現訓練成果；他也感謝全國校長率超過9千名選手出席，「今年受武漢肺炎的病人高達4500萬人，死亡人數超過119萬人，這樣狀況下全大運能如期舉辦，是件幸福的事情。」
賴清德也提到，全大運是年輕選手的殿堂，後續還有奧運和亞運等國際賽事，且體育背後還代表和平，政府非常重視，不只部長出席，還有3任先後體育署署長與會，充分展現國家對體育的重視；政府會支持年輕選手投入體育的決心，幫助選手一同圓夢。
109年全大運在教育部部長潘文忠宣布下揭幕，「鞍馬王子」李智凱擔任聖火火炬手；今年賽事共舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊共18種運動種類，賽程分布在路竹等12個行政區，僅有射箭、木球和軟式網球在高大舉行。
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