足球／5人制對抗賽 醒吾、瑞祥單日兩勝

2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會為讓選手累積賽事經驗、增加磨練機會，特別辦理的代表隊對抗賽今天登場，由獲得代表的北門高中和醒吾高中接受國內隊伍挑戰。

足球代表隊對抗賽一連5天在吳鳳科技大學辦理，高中體總除邀請獲得男、女子代表權的北門高中及醒吾高中，還有另10支國內優秀隊伍共襄盛舉，男子組另有復興高中、宜蘭高中、民雄農工、青年高中和惠文高中，女子組則是瑞祥高中、民雄農工、青年高中、光復商工和台東高商。