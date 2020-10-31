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足球／5人制對抗賽 醒吾、瑞祥單日兩勝
2020年世界中學生5人制足球錦標賽原訂今年6月在法國里昂舉行，但因新冠肺炎疫情影響暫緩，高中體育總會為讓選手累積賽事經驗、增加磨練機會，特別辦理的代表隊對抗賽今天登場，由獲得代表的北門高中和醒吾高中接受國內隊伍挑戰。
足球代表隊對抗賽一連5天在吳鳳科技大學辦理，高中體總除邀請獲得男、女子代表權的北門高中及醒吾高中，還有另10支國內優秀隊伍共襄盛舉，男子組另有復興高中、宜蘭高中、民雄農工、青年高中和惠文高中，女子組則是瑞祥高中、民雄農工、青年高中、光復商工和台東高商。
今天率先登場的是女子組賽事，上一屆中等學校足球聯賽五人制女子冠軍球隊瑞祥高中氣勢凌人，單日收下兩勝，上午先以7：0大勝光復商工，下午再以6：0擊退青年高中；女子代表隊醒吾高中也展現高昂士氣，上午迎戰透過靈巧盤球技術壓制台東高商，以11：0大勝，下午也保持火燙「腳」感，以11：3輕取光復商工，和瑞祥以2連勝並列龍頭。
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