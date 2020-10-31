全大運射箭／射斷弓臂3連霸失利 魏均珩：老天的歷練

射箭國手常客「老魏」魏均珩，109年全大運要挑戰反曲弓男子個人賽3連霸，但昨天卻發生弓臂斷裂意外，4強賽在「台師大內戰」不敵隊友洪晟皓，但今天銅牌戰仍以6：2射下台北大學饒廷宇，以博士班身分參與全大運沒空手而回。

26歲的魏均珩從2015年光州世大運開始就是中華射箭隊不動班底，17年台北世大運、18年雅加達亞運、19年拿坡里世大運都帶回獎牌，去年世錦賽更助中華射箭隊帶回男團3張「滿額」門票。

從台師大研究所畢業的「老魏」，在母校繼續攻讀博士，他笑說：「學無止盡，在全大運我算老將了，不過老當益壯！」

射箭昨天就展開個人賽淘汰賽賽程，挑戰3連霸的魏均珩比賽途中發生弓臂斷裂意外，隨臨時借了一把「應急」，但來不及調整磅數，連勝路停在4強賽，只落到今天的銅牌戰。

早上拿回熟悉的武器，魏均珩銅牌戰順利擊敗饒廷宇，連4年全大運都站上頒獎台；個人樂觀的他正向說，過去曾在國外訓練中斷過弓臂，比賽中還是第一次，「當是老天的歷練，既來之則安之囉。」

和台北大學「最強新人」湯智鈞都取得東京奧運國手資格的魏均珩提到，全大運前後還有企業射箭聯賽「至尊盟主賽」，透過比賽不斷調整自己，「滿滿意的，目標都有完成！」他和台師大隊友劉育緯及洪晟皓也射下反曲弓男團銅牌，單日2度站上頒獎台。