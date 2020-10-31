全大運游泳／第一天就破！ 吳浚鋒50蛙改寫全國紀錄

109年全國大專校院運動會今天在高雄大學正式點燃戰火，游泳首日賽程就有破紀錄佳績，男子50公尺蛙式保持人吳浚鋒，決賽游出27秒94的個人新猷，也將全國紀錄推進到28秒內。

代表台灣師大出賽的吳浚鋒，2017年台北世大運游出28秒02的50公尺蛙式全國紀錄，相隔3年再推進個人成績，他以27秒94摘金，比銀牌的台體大蔡秉融快將近1秒，輕鬆收下近5屆全大運的第4面50公尺蛙式金牌。

蔡秉融以28秒90居亞，北市大陳志明以29秒整收下50公尺蛙式銅牌。

第一位達到東京奧運A標的泳將王星皓今年也代表台體大出賽，今天男子400公尺自由式計時決賽先以3分54秒45的破大會紀錄成績摘金，明天200公尺混合式有機會挑戰自己保持的全國紀錄。