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全大運射箭／湯智鈞包3金 台北大學創新猷
迎接射箭「最強新人」湯智鈞加入的台北大學，109年高雄全大運突破隊史最佳成績，今天「湯包」一人包辦反曲弓男團、男子個人賽和混雙金牌，為北大射下隊史前3面金牌，第一年大運會就大豐收。
109年全大運受新冠肺炎疫情影響，賽程從5月延到10月31日開幕，射箭場成開日「星光」最亮的場地，4位東京奧運射箭男子培訓隊成員魏均珩、湯智鈞、鄧宇成將和洪晟皓都亮相，反曲弓男單個人賽金牌戰湯智鈞和洪晟皓就捉對廝殺，最終代表北大的「湯包」以6：0橫掃台師大洪晟皓，將全中運的金牌紀錄延續到全大運。
總計湯智鈞參賽的3個項目全部帶回金牌，他笑說：「得名當然開心，陳緯杰學長9個月沒練，知道全大運要復辦才再回來練習，他給我了我們很大的安全感。」
北大教練劉展明提到，北大射箭隊從沒在全大運奪金，但近年和明德高中射箭隊開啟合作，選手漸漸補齊，競爭力也提升不少，「本來預期都是前3，前3就有爭金的機會，也很謝謝陳緯杰，他已經畢業，在準備教檢，知道要比後每天都在學校練習。」
已經拿到東京奧運門票的湯智鈞，去年全中運就為明德高中帶回2金1銅，沒包下的混雙金牌今天和賴昱瑄一起補上，他透露箇中關鍵，「以前會想拿3金，給自己比較多壓力，這次和賴昱瑄就是放鬆心情去射。」
賴昱瑄反曲弓女子個人金牌戰雖以1：7不敵國立體大葉昱琛，仍為北大再留下銀牌一面；北大反曲弓就進帳3金1銀，成射箭場大贏家。
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