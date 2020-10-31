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桌球／終於能練球 鄭怡靜出征世界盃很興奮

中央社 / 台北31日電
出征世界盃，目前人在中國的桌球一姐鄭怡靜歷經隔離，昨天終於「出關」練球。 聯合報系資料照
出征世界盃，目前人在中國的桌球一姐鄭怡靜歷經隔離，昨天終於「出關」練球。 聯合報系資料照

因為出征世界盃，目前人在中國的桌球一姐鄭怡靜歷經隔離，昨天終於「出關」練球，鄭怡靜今天坦言，心情很興奮，但疫情也讓她不敢掉以輕心，常用酒精消毒雙手。

桌球世界盃11月將在中國山東省威海開打，由女子世界盃打頭陣，11月8日至10日率先登場，男子世界盃則緊接在11月19日至22日舉行，台將鄭怡靜、陳思羽、林昀儒、莊智淵將分頭迎戰。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，鄭怡靜這次參加世界盃，歷經待在上海的飯店隔離3天，再搭專車前往威海後繼續隔離，真正開始練球，已是8天後，無論是進行隔離或久未碰球桌，對於鄭怡靜而言都是第一次。

終於能踏出隔離的房間到指定場館練球，儘管練習時間有限，一天2次，每次約2.5小時至3小時，鄭怡靜還是覺得很興奮，她說，進球場訓練的感覺還不錯，由於隔離期間仍保持體能訓練，手感並未受到太大影響。

由於疫情尚未平息，鄭怡靜透露，這次球場都有隔開，不會跟其他國家的人接觸，她也特別注意，除了大會工作人員每天消毒3遍外，她也會不亂碰東西、常用酒精消毒雙手。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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