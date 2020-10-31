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企排／李尼希米完成處女秀 自評80分

中央社 / 台北31日電
企業16年甲級男女排球聯賽31日點燃戰火，雙親來自南美洲蓋亞那，卻是土生土長台灣人的李尼希米也獻出披上桃園台灣產險戰袍後的處女秀，他自評表現80分，盼未來能成為球隊主力。 中央社
企業16年甲級男女排球聯賽31日點燃戰火，雙親來自南美洲蓋亞那，卻是土生土長台灣人的李尼希米也獻出披上桃園台灣產險戰袍後的處女秀，他自評表現80分，盼未來能成為球隊主力。 中央社

企業16年甲級男女排球聯賽今天開打，雙親來自南美洲蓋亞那的李尼希米披上桃園台灣產險戰袍處女秀，父母也到場加油，談到首戰表現，他自評80分，期許自己未來能成為球隊主力。

企業16年甲級男女排球聯賽今天台北市立大學體育館舉行4場比賽，首戰由男子組的台中長力與桃園台產打頭陣，雙方鏖戰5局，台中長力最終以21比25、29比31、30比28、25比13、15比7逆轉勝出，收下開季首勝。

李尼希米雖然皮膚黝黑，卻是土生土長的台灣人，雙親過去因傳教來台，目前則是英文老師，而李尼希米過去就讀屏榮高中時，就曾率隊闖進108學年度高中排球聯賽冠軍戰，拿下亞軍，升上大學後，他選擇同時踏入企業排球戰場，加入桃園台產隊。

儘管隨隊練習時間不多，但因陣中部分隊友為國、高中的學長，讓李尼希米很快適應，他透露，球隊沒有學長學弟制，大家都像朋友。

剛轉戰企業聯賽，李尼希米已感受到與學生聯賽的不同，桃園台產今天從領先聽牌到被逆轉，也讓他體會「每一球都蠻重要」，即使前面領先，也不一定會贏。

李尼希米今天在企業排球聯賽首秀，父母也特別從屏東北上加油，讓他充滿動力，李尼希米除了期許自己，未來更認真打球、讓父母親開心外，也希望能成為球隊主力，為球隊帶來勝利。

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