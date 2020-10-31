企排／李尼希米完成處女秀 自評80分

企業16年甲級男女排球聯賽今天開打，雙親來自南美洲蓋亞那的李尼希米披上桃園台灣產險戰袍處女秀，父母也到場加油，談到首戰表現，他自評80分，期許自己未來能成為球隊主力。

企業16年甲級男女排球聯賽今天台北市立大學體育館舉行4場比賽，首戰由男子組的台中長力與桃園台產打頭陣，雙方鏖戰5局，台中長力最終以21比25、29比31、30比28、25比13、15比7逆轉勝出，收下開季首勝。

李尼希米雖然皮膚黝黑，卻是土生土長的台灣人，雙親過去因傳教來台，目前則是英文老師，而李尼希米過去就讀屏榮高中時，就曾率隊闖進108學年度高中排球聯賽冠軍戰，拿下亞軍，升上大學後，他選擇同時踏入企業排球戰場，加入桃園台產隊。

儘管隨隊練習時間不多，但因陣中部分隊友為國、高中的學長，讓李尼希米很快適應，他透露，球隊沒有學長學弟制，大家都像朋友。

剛轉戰企業聯賽，李尼希米已感受到與學生聯賽的不同，桃園台產今天從領先聽牌到被逆轉，也讓他體會「每一球都蠻重要」，即使前面領先，也不一定會贏。

李尼希米今天在企業排球聯賽首秀，父母也特別從屏東北上加油，讓他充滿動力，李尼希米除了期許自己，未來更認真打球、讓父母親開心外，也希望能成為球隊主力，為球隊帶來勝利。