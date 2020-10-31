維也納網賽／幸運落敗者寫驚奇 賞球王本季第3敗

生涯從沒擊敗過任何世界前10的選手，義大利索內戈（Lorenzo Sonego）今天在維也納迎接生涯最大勝利，他不但直落2拍下塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），且是以6：2、6：1奪勝，以「幸運落敗者」之姿站上4強。

25歲的索內戈開心說，這絕對是生涯代表作，「約克維奇是世界上最佳球員，今天我打得非常、非常好，難以置信，太讓人驚奇了。」

義大利索內戈擊敗球王，迎來生涯最大勝利。 路透社

索內戈5天前在維也納公開賽會外賽最終輪3盤落敗，但因阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）退賽，讓他幸運補進會內賽，開啟一盤未失的連勝之旅，今天凌晨更只花68分鐘就解決生涯握有81座ATP巡迴賽金盃的球王。

「我打出生涯最佳表現，非常開心。」索內戈自評，今天表現非常專注，發球、回球和各個面向都有很好發揮，「今天什麼都很好。」

約克維奇相隔13年再度參加維也納公開賽，打下2勝後他已預約追平網壇紀錄的第6次「年終球王」，不過晉級路停在8強，若是目前排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）下月持外卡參加索菲亞公開賽，年終球王仍有變數。

吞下本季第3敗的小約承認，對手今天各方面都優於自己，「我打得很差，但他那方發揮驚人，值得這結果。」

挑戰維也納公開賽衛冕的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）也止步8強，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）以7：6（7：5）、6：2拍下汀恩，台灣時間今天晚上9點登場的4強賽將碰南非長人安德森（Kevin Anderson）。