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企排／賽事第16年31日燃戰火 首度引進鷹眼受關注

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
企業16年甲級男女排球聯賽明天迎來開幕戰。圖／ELEVEN SPORTS提供
企業16年甲級男女排球聯賽明天迎來開幕戰。圖／ELEVEN SPORTS提供

企業16年甲級男女排球聯賽明天迎來開幕戰，ELEVEN體育一台&PLUS將為觀眾帶來全台獨家轉播，中午11點55分由男子組台中長力對決桃園台產的對決揭開序幕，晚間7點第四場台電公司對上雲林MIZUNO要上演上一季的冠亞交戰，今年比賽首度引進的鷹眼挑戰系統，不只減少爭議判決，透過影像慢動作回放勢必增添比賽的緊張感，也提升台灣排壇規格的國際化。

企排16年同樣由5支男子以及５支女子組隊伍交手競技，今年各隊加強戰力，尤其是女子組，中國人纖、極速超跑，台北鯨華各自引進兩位外援，分別來自巴西、塞爾維亞、克羅埃西亞，而由U19代表隊選手組成的愛山林，也會以賽代訓，為2021年的亞洲盃分齡賽備戰，各球隊來勢洶洶，台電女排本季冠軍之路需要步步為營。

男子組的部分，雙親來自南美洲，從小在台灣土生土長的李尼希米，今年加入了以中原大學為班底的桃園台灣產險隊，去年雲林MIZUNO隊的得分王李興國以及人氣隊長高偉誠分別改披台電和台中長力男排，「黃金左手」吳宗軒則以教練身分繼續為MIZUNO效力，CONTI隊由年初在大專盃幫國北教大逆轉奪季軍的吳信賢擔任隊長；企排傳統強權，台電男女排一共拿下18次冠軍，今年男女子組大家實力不相上下，台電想要繼續連霸實屬不易，戰況的膠著令人期待。

為了服務粉絲，ELEVEN體育家族也製作特別節目「排球Ｅ周報」，不僅是每場比賽的精彩一瞬間，還有趣味的專題內容，將每位球員跟球隊「ONE AND ONLY獨一無二」的特色呈現給觀眾。

排球

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