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交流不間斷 中華奧會與智利奧會線上簽署合作協議

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧會與智利奧會出席本次簽署儀式連線合影。圖／中華奧會提供
中華奧會與智利奧會出席本次簽署儀式連線合影。圖／中華奧會提供

中華奧會一直以來致力於發展國際體育交流，中華奧會主席林鴻道與智利奧會慕吉卡･拜恩主席（Mujica Brain）於台北時間29日晚間舉行雙邊合作協議簽署儀式，雙方期望在推展奧林匹克活動上，締結更

緊密關係。中華奧會原定今年邀請智利奧會主席來訪台灣，由於新型疫情而未能成行，本次簽約儀式遂改為線上方式進行，讓國際交流不因疫情而中斷。

本次簽約儀式包括智利駐台商務辦事處處長康士廷夫婦、外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢、副司長劉聿綺、體育署國際及兩岸組組長許秀玲、外交部NGO國際事務會副參事宋永福等人均出席見證。

在與智利奧會簽約後，中華奧會共計已與39國簽署雙邊合作協議，簽約國家橫跨五大洲。中華奧會主席林鴻道於致詞時表示，本次與智利奧會 共同簽署雙邊合作協議，為台灣與智利的雙邊體育交流開啟新頁。本會明年度除備戰明年東京奧運外，也期望於疫情趨緩後，能邀請慕吉卡･拜恩主席親自到訪台灣，以深化本會與智利奧會連結。

林鴻道表示，運動員是奧林匹克運動的核心，最近這幾年，他和奧會夥伴們發揮政策倡議的力量，積極推動優秀運動員轉任教練，最近也獲得政府政策上的通過，未來將以4 年為一個循環，聘用100位優秀奧運、亞運退役選手至各級學校、基層擔任運動教練，讓選手在生涯規劃上不需要擔憂，也讓後進看見可能，可以持續在體壇打拚。

中華奧會希望喚起更多人關心台灣體育，讓體育運動成為國人生活的一部分。而中華奧會明年也將邁入成立一百年的重要里程碑，奧會將舉行很多相關的活動並進行歷史編纂，回顧過去，也展望未來，希望奧會可以為台灣社會以及台灣的體壇做更多的貢獻。

林鴻道也再次感謝體育署、外交部以及我國駐智利代表處對於本次線上簽約的協助與支持。中華奧會甫於本月初獲得外交部NGO國際事務會頒發之傑出貢獻民間團體獎，後續將會持續強化與各國際組織關係，為推動國際體育交流貢獻心力。

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