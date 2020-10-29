快訊

26個國家還在用…空軍司令部：F-5機隊沒有「老舊」問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／高中對抗賽 豐商再奪金盃

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
豐商男生組封王。圖／高中體育總會提供
豐商男生組封王。圖／高中體育總會提供

為期3天的「2020年世界中學生排球錦標賽代表隊對抗賽」，今天進行最終日賽程，男子組代表豐原高商順利封王，女子組鶯歌工商則是技壓東山高中，帶走冠軍。

這場特別賽事在華僑高中舉行，今天「地主」華僑高中首場出征苗栗縣立苑裡高中，以25：13、25：10贏得比賽，穩拿季軍獎盃；女子組最終關鍵賽，上學年度HVL亞軍鶯歌工商以25：21、25：21技壓東山，奪得本次對抗賽冠軍，東山留下亞軍。

男生組戰況膠著，首戰雲林縣立麥寮高中和內湖高工纏戰到決勝局，才由內工以22：25、25：21、15：13拿下，奪得本次對抗賽男生組第二名，麥寮高中則為第三名。

豐原高商最終戰迎戰屏東縣屏榮高中，同時也是上一屆HVL冠軍戰對戰組合，這回豐原高商穩紮穩打，以25：22、25：16收下比賽，如願再抱冠軍金盃。

鶯歌工商帶走女生組冠軍。圖／高中體育總會提供
鶯歌工商帶走女生組冠軍。圖／高中體育總會提供

排球

延伸閱讀

排球／國際賽暫緩 高中體總改辦國內對抗賽

企排／本周末開打 女子組6洋將寫新高

企排／第16季月底開戰 ELEVEN SPORTS獨家轉播

晚上3小時連震3次 台南東山居民嚇破膽

相關新聞

東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧...

排球／高中對抗賽 豐商再奪金盃

為期3天的「2020年世界中學生排球錦標賽代表隊對抗賽」，今天進行最終日賽程，男子組代表豐原高商順利封王，女子組鶯歌工商...

體操／奧運3金名將內村航平確診 恐影響日本四國賽

根據路透社報導，日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染武漢肺炎，國際體操總會（FIG）主席渡邊...

網球／明日之星撞臉 維也納正面碰頭

俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）和義大利19歲小將辛納（Jannik Sinner）都是網壇備受期待的明...

射箭／看到形象照成果 雷千瑩感恩讚嘆

匯集10種運動名將的東奧中華代表團新視覺，今天在中華奧會主辦的運動經紀論壇上首度曝光，主角之一的射箭好手「雷母」雷千瑩以...

網球／約克維奇放眼6度年終世界第一 追平山普拉斯紀錄

塞爾維亞球星約克維奇今天打進維也納網球公開賽8強賽，目前手握5度年終世界排名第一的他，力拚今年世界冠軍寶座，希望一舉追平...

桌球／終於可以練球 鄭怡靜赴大陸比賽仍需依規定隔離

人在中國隔離滿7天的桌球一姐鄭怡靜，滿心期待明天將可迎來「解封」出關練球，不料搞了半天竟是誤會一場，因為除官方安排練球時...

網球／日本一哥錦織圭肩傷未癒 宣布退出本季賽事

日本網球好手錦織圭宣布，因為9月法國網球公開賽時右肩受傷疼痛，至今尚未完全恢復，退出本季賽事

網球／名人堂球迷票選 澳洲野兔拔頭籌

兩度大滿貫得主「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）成為最受球迷喜愛的「準名人堂」球星，他在2021年名人堂...

法國再祭防疫封鎖令 職業賽事可持續舉行

法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（RoxanaMaracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽...

足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後，今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽，球隊0...

足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅...

熱門新聞

NBA／網友巧遇訓練中湯普森 林書豪也在比賽鬥牛行列

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

NBA／喬丹女婿赴台隔離訓練 動態暗示計畫挑戰SBL

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

中職／總冠軍賽28人名單揭曉 張志豪、林祖傑歸隊

日職／陳偉殷悲情完投敗 先發三戰「援護率」僅0.82

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。