排球／高中對抗賽 豐商再奪金盃

為期3天的「2020年世界中學生排球錦標賽代表隊對抗賽」，今天進行最終日賽程，男子組代表豐原高商順利封王，女子組鶯歌工商則是技壓東山高中，帶走冠軍。

這場特別賽事在華僑高中舉行，今天「地主」華僑高中首場出征苗栗縣立苑裡高中，以25：13、25：10贏得比賽，穩拿季軍獎盃；女子組最終關鍵賽，上學年度HVL亞軍鶯歌工商以25：21、25：21技壓東山，奪得本次對抗賽冠軍，東山留下亞軍。

男生組戰況膠著，首戰雲林縣立麥寮高中和內湖高工纏戰到決勝局，才由內工以22：25、25：21、15：13拿下，奪得本次對抗賽男生組第二名，麥寮高中則為第三名。