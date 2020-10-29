快訊

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 北台灣下探16度

川普不妙了？美股風向球預示美國總統大選可能變天

體操／奧運3金名將內村航平確診 恐影響日本四國賽

中央社 / 台北29日電
奧運名將內村航平確診。 美聯社
奧運名將內村航平確診。 美聯社

根據路透社報導，日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染武漢肺炎，國際體操總會（FIG）主席渡邊守成表示，內村航平屬無症狀患者。

日本將於11月8日在東京奧運比賽場地的國立代代木競技場的第一體育館，舉行一場4國友誼賽（Friendship and Solidarity Competition），除地主日本外，還有中國、俄羅斯與美國參賽，這也是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，第一場在奧運比賽場館舉辦的國際賽事。

沒想到賽前傳出，比賽最大焦點之一、地主31歲體操明星內村航平確診染疫。渡邊守成表示，內村目前狀況穩定，正在國家訓練中心的房間內隔離，「接下來6天我們會對他進行監測，他將會在11月4、5日分別接受篩檢，只要兩次報告都是陰性，他就仍然可以參賽」。

除內村之外，日本體操代表隊其他隊員檢查結果都是陰性，為求安全起見，選手與隊職員明天都將再次接受檢查。渡邊守成表示，因為他們並不清楚，內村是進入中心前還是在中心內被感染。

除內村外，其他參賽國的選手檢查報告也都是陰性，渡邊守成強調，至今僅有內村確診感染，若病毒已擴散傳染至其他日本隊成員，日本隊將被迫退出比賽，但這項賽事依舊會照常舉辦。

羅斯 里約奧運

延伸閱讀

桃機結合日式元氣祭 不出國也能享受出國感覺

日本確診新冠肺炎破10萬例 東京占3成

日韓徵用工爭議 日本批韓國明確違反國際法

拉美防疫楷模破功 阿根廷染疫病故破3萬人

相關新聞

東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧...

體操／奧運3金名將內村航平確診 恐影響日本四國賽

根據路透社報導，日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染武漢肺炎，國際體操總會（FIG）主席渡邊...

網球／明日之星撞臉 維也納正面碰頭

俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）和義大利19歲小將辛納（Jannik Sinner）都是網壇備受期待的明...

射箭／看到形象照成果 雷千瑩感恩讚嘆

匯集10種運動名將的東奧中華代表團新視覺，今天在中華奧會主辦的運動經紀論壇上首度曝光，主角之一的射箭好手「雷母」雷千瑩以...

網球／約克維奇放眼6度年終世界第一 追平山普拉斯紀錄

塞爾維亞球星約克維奇今天打進維也納網球公開賽8強賽，目前手握5度年終世界排名第一的他，力拚今年世界冠軍寶座，希望一舉追平...

桌球／終於可以練球 鄭怡靜赴大陸比賽仍需依規定隔離

人在中國隔離滿7天的桌球一姐鄭怡靜，滿心期待明天將可迎來「解封」出關練球，不料搞了半天竟是誤會一場，因為除官方安排練球時...

網球／日本一哥錦織圭肩傷未癒 宣布退出本季賽事

日本網球好手錦織圭宣布，因為9月法國網球公開賽時右肩受傷疼痛，至今尚未完全恢復，退出本季賽事

網球／名人堂球迷票選 澳洲野兔拔頭籌

兩度大滿貫得主「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）成為最受球迷喜愛的「準名人堂」球星，他在2021年名人堂...

法國再祭防疫封鎖令 職業賽事可持續舉行

法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（RoxanaMaracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽...

足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後，今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽，球隊0...

足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅...

全運會明年在新北 電競首納賽事

暌違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，市長侯友宜昨天宣示明年是新北運動年，且把選手定位為「全國奧運選手」，開幕式希望...

熱門新聞

NBA／網友巧遇訓練中湯普森 林書豪也在比賽鬥牛行列

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

NBA／喬丹女婿赴台隔離訓練 動態暗示計畫挑戰SBL

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

日職／陳偉殷悲情完投敗 先發三戰「援護率」僅0.82

NBA／錯失關鍵三分球引眾怒 格林：沒欠球迷什麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。