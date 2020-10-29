網球／明日之星撞臉 維也納正面碰頭

俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）和義大利19歲小將辛納（Jannik Sinner）都是網壇備受期待的明日之星，兩人還「撞臉」，相似五官連球員都會誤認，台灣時間今天晚上11點在維也納公開賽首度碰頭製造不少話題。

23歲的羅布雷夫世界排名已竄到第8位，19歲的辛納排名43雖不如羅布雷夫，但義大利小將是去年新世代年終賽冠軍，月初剛結束的法網更闖8強，後勢看漲。

兩名好手身高同是187公分，都是右撇子，連贊助商都相同，甚至連五官都十分相似，羅布雷夫同胞梅德維夫（Daniil Medvedev）曾透露，今年初澳網他曾認錯人，把羅布雷夫認成辛納，讓羅布雷夫氣了許久。

梅德維夫說：「澳網的時候，他進到休息室，我和他打招呼說『辛納，你好嗎？』他很生氣，離開了10分鐘，然後回來和我說『那你是戴維丹科（Nikolay Davydenko）』！」

羅布雷夫首輪輕鬆以直落二拍下會外賽晉級的對手，辛納也是直落二闖過頭關，今天將搶8強門票，勝家下輪可能要對決尋求衛冕的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。